7月26日，北斗/全球卫星导航系统（GNSS）领域国家级专精特新“小巨人”上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称：司南导航）披露科创板上市招股意向书并正式启动招股。招股书显示，司南导航本次拟公开发行股票1554万股，拟募资约5.565亿元，用于“新一代高精度PNT（定位导航授时）技术升级及产业化项目”“管理与服务信息系统建设项目”“营销网络建设项目”以及补充流动资金等。

据介绍，高精度GNSS芯片、板卡/模块属于高精度卫星导航产业链上游关键元器件，技术门槛较高，国内具备自主生产能力的企业较少。成立于2012年的司南导航是国内首家完全自主掌握高精度北斗/GNSS模块核心技术并实现规模化市场应用的高新技术企业，拥有完整的GNSS产品线，能提供实时定位精度为厘米、毫米级的高精度卫星导航核心算法、芯片、模块、终端、软件和系统解决方案。2017年、2019年，司南导航两次作为项目主要完成单位荣获国家科技进步奖二等奖。2021年，司南导航获评国家级专精特新“小巨人”企业。

扎根北斗高精度领域十余年，司南导航支持并推动了北斗高精度GNSS核心零部件从绝大多数进口到全面实现国产化，并通过不懈技术研发和产品迭代，构建全产业链生产能力，推动拓展北斗应用领域。

突破外企技术壁垒，为“北斗”造中国“芯”

2000年，北斗一号系统投入使用，标志着中国终于有了属于自己的卫星导航系统。随着北斗二代、三代系统的持续推进，与之相匹配的终端设备的研发制造成了亟待解决的问题。高精度板卡是高精度卫星导航终端设备的核心，但我国高精度板卡长期依赖进口，整体成本高昂，中国企业也因为没有掌握核心技术，始终处于产业链低端环节。打破没有核“芯”的局面，迫在眉睫。

2012年，王永泉博士凭借着自己和团队在卫星导航领域十多年的沉淀组建司南导航，决心攻破这一困局，研制出中国人自己的高精度板卡。彼时，GNSS关键技术被国际巨头封锁，创始团队曾受到市场环境复杂、前景不明、资金不济的重重打击。为了突破关键技术瓶颈，他们将来自清华大学、同济大学、上海交通大学等科研院校的精英力量凝聚起来，逢山开路，遇水搭桥。2013年，司南导航万片板卡成功交付，成为国内首家100%自主产权掌握了高精度北斗/GNSS核心技术并实现规模化的企业。

司南导航从成立之初就致力于高精度GNSS芯片设计及实时动态差分定位（RTK）技术的研究，基于自主研发的高工艺、高性能卫星导航定位芯片及核心RTK定位算法，研制出多款能够同时兼容北斗卫星导航系统及其他卫星导航系统（包括GPS、GLONASS、Galileo等信号）的高精度GNSS板卡/模块，定位精度可实时达到厘米级、事后达到毫米级。

十余年来，从全球首款完全自主知识产权的北斗高精度OEM板卡，到发布首个中国“芯”，多模多频高精度GNSS基带芯片，司南导航成为北斗高精度板卡及接收机国产化、北斗应用产业化的中坚力量。

持续投入研发，承担北斗重大专项

“我们只有站在技术制高点，才能在未来有更大的舞台。”创始人王永泉说。司南导航始终坚持自主研发、持续投入、以市场需求为导向的研发策略，保持在核心技术研发上的高投入，近三年研发投入占营业收入均超过20%。截至 2022年12月31日，企业共有研发人员164人，占员工总数的31.60%。

十余年来，司南导航6次承研国家北斗重大专项，数十次参与国家和上海市高精度卫星导航类科研项目，在国家北斗重大专项项目中，成为唯一一家在模块、射频芯片、天线三项高精度基础类产品两轮比测中，均以排名前二成绩中标的企业。相关自主可控产品也已入选国家卫星导航专项北斗基础产品名录。

2017年，司南导航作为“高精度高可靠定位导航技术与应用”项目主要完成单位荣获国家科技进步奖二等奖。2019年，司南导航作为“北斗性能提升与广域分米星基增强技术及应用”项目主要完成单位再次荣获国家科技进步奖二等奖。项目相关技术均应用于司南导航高精度北斗/GNSS芯片产品或服务中。

此外，司南导航是国际海运事业无线电技术委员会（RTCM）成员，曾参与RTCM 3.X、RINEX及NMEA等国际标准的修订工作；是国家认监委北斗基础产品认证技术委员会、全国北斗卫星导航标准化技术委员会（SAC/TC544）、中国电力企业联合会地理信息应用标准化技术委员会成员单位，在推进行业标准化建设中发挥积极作用。

服务重大工程，拓展北斗应用领域

国家北斗地基增强系统、“西电东送”骨干工程溪洛渡水电站、南极科考、“深中通道”沉管隧道施工、北京三元桥搬迁……一个个国家重大工程项目背后其实都有司南导航的身影。也许很多人不知道，2020年火神山、雷神山医院的建设，也通过司南导航的高精度板卡提高了地形测量的效率。

凭借自身研发实力及在卫星导航领域上游掌握核心技术的优势，司南导航进一步完善产业布局，延伸至产业中下游，形成了覆盖“芯片-板卡/模块-天线-终端-系统-数据服务”的北斗卫星导航全产业链，为智能交通、智慧城市、国土测绘、安全监测、精准农业等领域带来重大改变，逐步构建卫星导航产业生态。

其中，车道级定位精度助力研发全球首款量产型L3级及全球首款“5G+L4级”智能重卡，为汽车装上了感知位置与信息的大脑，打破定位对智能交通的阻碍；在精准交通运营管理、安全监测、绿色城管、智慧化水域巡检等领域打造了一批具有全国影响力的精品工程，覆盖全国20余个省份，助力建设智慧城市；率先将北斗导航应用到新疆、黑龙江等农垦地区，农机自动驾驶系统总作业面积大于900万亩，累计为农户增收超过10亿元，让智慧农业惠及千万农家；累计帮助中国移动、国家电网、中国联通等全球合作伙伴搭建CORS基站超过5000座，助力完善北斗地基增强系统；搭载K8平台的测绘产品关键性能领跑同行，在全国31个省市及欧洲、新加坡、印尼等海外市场铺开，领衔传统测量测绘方式革新。

作为中国北斗代表团的主力成员，司南导航产品销售覆盖100多个国家和地区，其中包含“一带一路”沿线的50个国家和地区。从赶超到引领，司南导航正努力在国际舞台展现中国卫星导航高精度产业实力。

(责编：董童、李源)

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