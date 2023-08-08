人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

3天涌进500万人 淘宝涿州图书专场成交额超3000万

2023年08月08日17:56 | 来源：中国网科技
小字号

原标题：3天涌进500万人，淘宝涿州图书专场成交额超3000万

截至8月7日，淘宝淘宝“涿州图书专场”上线3天以来，共有500多万网友进入淘宝“涿州图书专场”，爆买38.5万单，“加油包”、“助力包”等图书盲盒最受欢迎，约占订单总量一半。网友在专场累计下单成交额超过3000万元，帮助受灾的中小商家回血。

于此同时，“涿州受灾书”从8月3日至今霸榜淘宝热搜，其中登顶第1位长达50个小时，成为淘宝在榜时间最长的热搜。据统计，3天内有1400万人搜索“涿州”相关的关键词。

在河北涿州的全国最大的图书物流仓储基地被淹的同时，许多消费者就涌入淘宝下单。许多涿州的图书商家后台收到“加油”、“挺住、“有困难我们一起扛”等留言。

8月4日，淘宝发起“我为涿州买本书”行动，出台流量扶持、绿色通道和物流转仓分仓服务等一系列帮扶措施，帮助涿州受灾的图书商家。并紧急上线“涿州图书专场”，3天内共审核117家涿州受灾图书商家入驻，累计提供近千个商品，其中，各个受灾企业预售的“加油包”或“助力包”图书盲盒有46款，价格几十元不等，成交额占总数的43%。

“雁北堂图书”天猫旗舰店负责人看着店铺内的“加油包”热销很感动，“这些陌生的网友都是以买书的名义献爱心的，他们根本不挑书就直接下单”，他们特意在加油包中加赠了小礼物。备受关注的中图网CEO黄平在淘宝开播时，面对网友的热情，几次哽咽落泪。他决定把文创“加油包”卖出的10%用于资助涿州的图书受灾的同行。

“未读”天猫旗舰店的负责人介绍，很多网友要求卖“泡水书”。考虑到泡水书可能滋生细菌、无法阅读，淘宝平台内所有书商都不约而同地决定不卖一本泡水书。许多受灾的商家找印刷厂加印，有的则是选择预售，“保证每个消费者收到的都是保质保量的商品”。

“雁北堂图书”天猫旗舰店这3天销量相当于过去一个月的销量。每天有一百多位书友到旺旺留言给他们打气和鼓励支持。“涿州图书专场”中，像“雁北堂图书”这样的中小商家占近九成，一些没被外界关注的中小商家在淘宝得到“回血”。

在每一次社会热点事件中，都能看到公众情绪在淘宝加速转化成消费意愿。特别是自然灾害和突发事件发生时，淘宝天猫平台成了许多商家发声、自救的平台。并且在很短时间内，消费者、MCN主播机构、爱心企业在国民级电商平台淘宝链接在一起，形成了一股有温度的“中国力量”。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
连续奋战71小时 受水害影响的丰沙铁路恢复通行
　　人民网北京8月8日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，经过铁路部门组织5500余名作业人员，400多台机具，连续奋战71小时进行抢修，受水害影响的丰沙铁路现已具备通车条件。 8月8日14时47分，43024次货运列车从沙城站驶向北京方向，标志着丰沙铁路恢复通行。…
物流业景气指数仍保持在景气区间 我国物流行业整体运行平稳
　　近日，随着一声汽笛长鸣，一列满载办公家具、小家电等粤港澳大湾区特色产品的国际班列缓缓从广州国际港驶出。这是粤港澳大湾区首列“中吉乌”多式联运国际班列。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部