原标题：3天涌进500万人，淘宝涿州图书专场成交额超3000万

截至8月7日，淘宝淘宝“涿州图书专场”上线3天以来，共有500多万网友进入淘宝“涿州图书专场”，爆买38.5万单，“加油包”、“助力包”等图书盲盒最受欢迎，约占订单总量一半。网友在专场累计下单成交额超过3000万元，帮助受灾的中小商家回血。

于此同时，“涿州受灾书”从8月3日至今霸榜淘宝热搜，其中登顶第1位长达50个小时，成为淘宝在榜时间最长的热搜。据统计，3天内有1400万人搜索“涿州”相关的关键词。

在河北涿州的全国最大的图书物流仓储基地被淹的同时，许多消费者就涌入淘宝下单。许多涿州的图书商家后台收到“加油”、“挺住、“有困难我们一起扛”等留言。

8月4日，淘宝发起“我为涿州买本书”行动，出台流量扶持、绿色通道和物流转仓分仓服务等一系列帮扶措施，帮助涿州受灾的图书商家。并紧急上线“涿州图书专场”，3天内共审核117家涿州受灾图书商家入驻，累计提供近千个商品，其中，各个受灾企业预售的“加油包”或“助力包”图书盲盒有46款，价格几十元不等，成交额占总数的43%。

“雁北堂图书”天猫旗舰店负责人看着店铺内的“加油包”热销很感动，“这些陌生的网友都是以买书的名义献爱心的，他们根本不挑书就直接下单”，他们特意在加油包中加赠了小礼物。备受关注的中图网CEO黄平在淘宝开播时，面对网友的热情，几次哽咽落泪。他决定把文创“加油包”卖出的10%用于资助涿州的图书受灾的同行。

“未读”天猫旗舰店的负责人介绍，很多网友要求卖“泡水书”。考虑到泡水书可能滋生细菌、无法阅读，淘宝平台内所有书商都不约而同地决定不卖一本泡水书。许多受灾的商家找印刷厂加印，有的则是选择预售，“保证每个消费者收到的都是保质保量的商品”。

“雁北堂图书”天猫旗舰店这3天销量相当于过去一个月的销量。每天有一百多位书友到旺旺留言给他们打气和鼓励支持。“涿州图书专场”中，像“雁北堂图书”这样的中小商家占近九成，一些没被外界关注的中小商家在淘宝得到“回血”。

在每一次社会热点事件中，都能看到公众情绪在淘宝加速转化成消费意愿。特别是自然灾害和突发事件发生时，淘宝天猫平台成了许多商家发声、自救的平台。并且在很短时间内，消费者、MCN主播机构、爱心企业在国民级电商平台淘宝链接在一起，形成了一股有温度的“中国力量”。

(责编：董童、李源)

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