原标题：央视大型工业纪录片《智造中国》上线，首站为何选择海尔？

8月7日，由中央广播电视总台财经节目中心联合工业和信息化部相关部门共同打造的大型工业纪录片《智造中国》举行首映仪式，并于当天晚间黄金时间在央视财经频道（CCTV2）重磅推出。这部纪录片共5集，是继《大国重器》等之后，总台财经节目中心在工业纪录片领域的又一精品力作，立体呈现中国制造业数字化转型、智能化升级的进程，见证中国制造业正在发生的深刻变革，生动描绘中国式现代化的壮阔图景。

镜头之下，各行各业的企业干在实处、勇立潮头。海尔成为纪录片走进的第一家企业，通过工业互联网赋能完成一场让“很多企业都望而却步”的全球订单，见证了海尔智造向大规模定制转型的实践，也反映出在卡奥斯工业互联网平台赋能下中国智造探索出的创新发展之路。

引领的智造：从大规模制造到大规模定制

新一代信息技术与制造业深度融合，已经引发影响深远的产业变革，我国制造业也从过去“有没有”、“大不大”变成“好不好”、“强不强”，处在已基本实现工业化、向新型工业化迈进的重要阶段。

工业和信息化部副部长辛国斌在8月7日的大会致辞中表示，新一代信息技术蓬勃发展，并加速向制造业全链条、全流程渗透融合，世界各国纷纷将智能制造作为突破点，抢抓未来竞争主导权，我国正处于深入推进新型工业化、实现制造业由大变强的重要关口，加快推进智能制造日益成为改造提升传统产业的重要法宝，培育壮大新型产业的活力源泉，引领带动经济高质量发展的重要引擎。

近年来，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势，2022年破3万亿元，同比增长14.9%。同时，各地建设数字化车间和智能工厂近8000个，智能制造新场景、新方案、新模式不断涌现。

大型工业纪录片《智造中国》的上映，让人们跟随镜头走进中国智能制造示范工厂，在记录这一场影响中国产业格局、全球产业链分工的重大变革的同时，也看到了中国企业探索践行智能制造的生动鲜活故事。

泰国一家高端家电零售企业下了一个特殊的订单，只提出两个要求，一款与众不同的洗衣机，4个月交货，首批只订500台。

订单这么小，要求还如此苛刻，很多企业都望而却步，但海尔迅速接下了订单。远在青岛的工厂，各个单元开始在平台上纷纷响应。设计团队在大数据平台上分析东南亚家庭的生活习惯，捕捉到三个关键词：夏凉被、10公斤以上、深色，只用了30天，就确定了新款洗衣机的设计。最终首批订单提前下线，售价超过当地均价的三倍。

正是这种“人无我能”的底气，让海尔成为《智造中国》镜头下唯一的行业企业。

看似只是一个订单的响应，背后却是大规模制造向大规模定制的转型。海尔从2005年就开始探索，到2012年建成第一个互联工厂，再到现在坐拥6座“灯塔工厂”和1座“可持续灯塔工厂”，成为中国率先探索大规模制造到大规模定制转型的企业，打破了传统制造业必须批量化生产的瓶颈。

现在，在海尔青岛洗衣机互联工厂的生产线上，可以同时生产136种不同型号的洗衣机，迷你款的内筒径只有345毫米，而最大的筒径超过600毫米，平均18秒钟就有一台洗衣机下线。

作为中国最早一批探索智能制造的企业，海尔的创新实践并不是第一次被“看见”，去年工信部公示首批国家级“数字领航”示范名单中，海尔位居30家企业榜首，成为数字领航企业的标杆。

创新的模式：从“听企业的”到“听用户的”

在《智造中国》所记录的智能工厂里，出现最少的就是人，但如果对于智能制造的理解还停留在“机器换人”的层面，则极容易忽略中国智造发展的本质。

业内人士指出，实现智造升级，考验的绝不仅是企业的技术能力，还有管理等各方面的软实力，不是依靠引入一两项先进设备就能解决，不能仅仅局限于对生产层面的关注，更需要全面发挥人的价值。

就像纪录片中提到的：在海尔，不管是谁，是否和这个问题有关，是否和这个岗位有关，都可以去抢单去解决，这样就相当于整个问题就开源了。直面用户，这是海尔探索的人单合一模式带来的魅力，而开源的结果就是实现人的价值最大化，这与海尔发展的主线不谋而合，“人”是一切价值的源泉。

透过泰国订单可以看到，海尔以用户为导向建立的互联工厂，让每个员工成为创新的主体。在这个新的组织里，用户和利益攸关方可以全流程参与到企业每一个环节，企业每个环节可以与他们直接对话。同时，海尔互联工厂模式消除了中间环节，实现了用户、企业和利益攸关方的有机融合，这种模式创新正是中国制造企业变革的核心。

海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰在高质量发展与先进制造大会的主旨演讲中提到，“推动产业技术变革，要以智能化重塑制造业产业模式和企业形态。在未来，所有的行业都是最聪明的人加上机器，你要与机器合作，而不是对抗”。因此，海尔互联工厂包含着对智能制造的深刻理解，并非简单的“机器换人”，而是全系统、全流程颠覆整个制造体系，它代表的不再仅仅是一个工厂的转型，而是创造了一个新的生态系统。

此次《智造中国》纪录片聚焦海尔这一前沿实践，正是展现了其与很多制造企业的智能化升级不同，海尔的智造之路不仅是一种智能化改造，更是一种管理先行的自我颠覆，这在一定程度上也折射出中国智造寻求突破的新路径。

进化的生态：从企业自身变革到赋能千行百业

不局限在单个行业，我国数字经济与实体经济深度融合创新，正在推动生产方式、企业形态和发展模式发生根本性变革。

周云杰认为，第四次工业革命让制造的内涵发生了变化，从企业内部到企业外部，一直延伸到全社会。

因此，纪录片展示的以海尔为代表的中国企业在智造上的创新实践，只是中国智造的冰山一角，让整个经济社会进入新的生命周期才是具有中国特色的智造之路。

海尔基于近40年制造经验，于2017年首创了以大规模个性化定制为核心、引入用户全流程参与体验的卡奥斯工业互联网平台，赋能多个行业数字化转型升级。卡奥斯将新型工业化发展理念运用到具体实践中，从海尔的制造基因里提炼出工业生产的基础规律，实现生产要素跨行业、跨领域高效配置，并在助力城市数字经济化转型探索上实现创新引领。

在企业端，卡奥斯通过“低成本、快部署、易运维和强安全”的轻量化应用和定制化解决方案，满足“千企千面”需求。康派斯原先是为澳洲房车经销商代工的中小企业，针对产品同质化、成本高、周期长、研发能力弱等痛点，卡奥斯为其先后提供了转型咨询、精益化改造、大规模定制模式转型，帮助其链接生态资源、改变经营模式，使其采购成本下降7.3%，交付周期缩短43%，营收增加近5倍，利润也实现高速增长，成为房车出行生态运营商。

目前，卡奥斯已链接企业90万家、服务企业8万多家，“1+N+X”工业互联网赋能模式“青岛能突破、山东能推广、全国能借鉴”，其中，2022年在青岛，卡奥斯赋能企业4500多家，新增产值300多亿元。

周云杰认为，产业变革不仅取决于技术本身，更在于其应用能否产生社会价值。工业互联网为制造业的发展插上翅膀，但飞向何方更为重要，以人为本，创造高品质美好生活，是产业变革的根基，也是时代的使命。

从制造到智造，一字之变，变出的是中国制造业转型升级的澎湃动能。未来，中国智造将走向何方，海尔等智造中国的先锋代表，将在智造升级探索中生动演绎。更多的中国制造企业将共同参与进来，为推动新型工业化、加速建设制造强国培育新优势、激发新动能，走出一条有中国特色的转型之路。

(责编：董童、李源)

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