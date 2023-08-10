本报记者 强郁文

数据来源：工业和信息化部

制图：汪哲平

近来，新能源汽车下乡屡获政策利好。中共中央政治局会议强调，要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；《关于恢复和扩大消费的措施》提出，落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策；国家发展改革委联合国家能源局印发意见，要求加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴；商务部明确“消费提振年”聚焦重点领域，组织千县万镇新能源汽车下乡活动……

相关政策落实情况如何？怎样更好满足群众需求？配套服务体系如何建设？今年新能源汽车下乡活动启动仪式日前在湖北荆门举行，记者在此进行调研。

——编 者

“特意赶周末起个大早，看车的人还是不少！”4S店里人头攒动，李成武和妻子跟紧销售人员。这对新婚夫妻家住荆门市沙洋县高阳镇，年初就盘算着买辆新能源汽车，这次特意进城要好好挑选一番。

今年6月，工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局在江苏无锡、海南琼海、湖北荆门同时启动2023年新能源汽车下乡活动。李成武夫妇看中的车型刚好就在其中，优惠不少。

充电桩建设先行，县乡市场需求持续释放

为啥中意新能源汽车？李成武夫妇算过账：购买续航200公里的车型，每周充电一次，即可满足日常出行需求；使用公共快充设施，一年下来比燃油车能节约三四千元。

方便、实惠，成为不少客户购车的主要考量。皓迪公司是比亚迪的荆门地区总代理商，销售经理陈全告诉记者：“最近公司月均成交量稳定在200辆以上，从县乡村进城买车的客户多了不少。”据了解，比亚迪在荆门市原本只有两家4S店，现在正计划到京山、钟祥等县级市开设新店。

为何要推动新能源汽车下乡？据《中国农村地区电动汽车出行研究》预测，到2030年，中国农村地区千人汽车保有量将近160辆，总保有量超过7000万辆，市场规模或达5000亿元。荆门市经信局副局长彭勇介绍，在全市县乡村，纯电动车型市场渗透率为15.9%，插电混动车型市场渗透率为10.4%，与中心城区相比，县乡市场仍有较大的增长潜力。

激发增长潜力，首先要解决什么问题？全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，新能源汽车下乡，必须提早布局充电桩建设。

记者来到高阳镇，在一个停车场遇到新能源车主代飞龙：“两年前，镇上有了慢充桩，我买了纯电汽车。现在新建了快充桩，不到1小时就能充满电，更方便了。”

2021年起，国网荆门供电公司在全市52个乡镇同步建设充电设施，今年完成升级扩建，共建成58座直流快充站，配备快充桩112个、慢充桩120个，在全省率先实现乡镇地区快充桩全覆盖。今年1至6月，荆门乡镇充电桩充电量同比增长182.33%，增幅居全省前列。

“乡镇高速公路出入口、热门旅游村的充电桩使用频率较高，我们增设了快充桩。”国网荆门供电公司电动汽车业务负责人黄凯认为，充电基础设施建在前面，才能让消费者没有后顾之忧。

新能源汽车驶进村庄，个人充电桩的需求更大。不久前，荆门市东宝区子陵铺镇曾庙村村民余良锐在手机上申请充电桩报装业务。当天，国网工作人员上门完成现场勘察；两天后，充电桩通电。“农村许多家庭独门独院，有充足场地安装个人充电桩。这一优势条件让城镇难以比肩。”黄凯说。

需求升级引领产品迭代，车辆功能性不断增强

支起帐篷，打出横幅，摆上礼品……荆门市掇刀区麻城镇广场，新能源汽车线下巡展活动吸引居民前来体验。

从业好几年，陈全第一次把展示样车开到远离城区的地界。“不到半天，已添加了几位意向客户的联系方式。”陈全说，接下来会去更多乡镇巡展。

麻城工业园工作人员小刘两年前购买了一辆插电混动车，现在有些懊恼，“当初就该买纯电款。”她发现，巡展车型不仅续航里程更长、充电速度更快，还增添了智能泊车、数字钥匙等实用的新功能。

相比早年间汽车下乡主要解决“有没有”的问题，如今随着消费水平提升，新能源汽车下乡还要解决“好不好”的问题。掇刀区经信局副局长陈金涛举例说明，一些中年消费者面临车辆换购需求，续航里程是否充足是主要考量因素；对购买首车的年轻人来说，与辅助驾驶、智能网联相关的新“玩法”则更有吸引力。

记者查阅4轮新能源汽车下乡车型名录发现，最初参与下乡的只有10家企业、不到20款车型，其中绝大多数是传统车企。今年下乡车型增加到69款，在价位、功能和动力方面拉开了区分度，部分中高端车型也被纳入。

产品随需求升级而不断迭代，商用车亦是如此。据工业和信息化部数据，2022年我国新能源商用车销量约占商用车总销量的1/10。记者了解到，在商用载货车中，群众称之为“微面”的微型封闭厢式货车是主流车型，常用于短途物流运输。

刘骏是东风汽车旗下一款纯电微面的用户，家住掇刀区团林铺镇。清晨，他开车将农产品送到城里的菜场，闲暇时在团购和拉货平台接单配送食品百货等，每天行驶100多公里。不过，偶尔接到装修建材的单子让他挺犯难：“三五米长的水管，放进车里不容易。要是货厢再大些就好了。”

对刘骏而言，汽车既要多拉快跑，也要省钱可靠。东风汽车股份有限公司商品企划部副部长潘崇刚说，东风目前在售的纯电微面基于原有的载客微面“油改电”而来，装货量受限。为此，他们决定升级产品线，设计一款全新的纯电微面车型。

研发团队在浙江和湖北农村驻扎调研了快递进村等使用场景。“我们发现，进村山坡湿滑，车子要有良好的操控稳定性和充足的动力；为方便装卸货，货厢容积至少要增加到5至6立方米，还需要宽敞的侧门和尾门开度。”潘崇刚说，“纯电微面新车已经完成测试，计划明年上市。”

经济适用车型供给待加强，售后维修等短板需补齐

从市区到县城、乡镇、村庄，随着市场逐级下沉，消费者所需车型特点不同。记者在采访中发现，300公里续航里程，对有些市区消费者来说过短，到了村里却可能过长——许多村民以种田或小本生意维生，不愿为用不上的里程买单。

湖北省电动汽车流通协会秘书长郑鹏介绍，县乡消费者购买的车型以A00级的微型新能源车和A0级的小型新能源车为主，占六七成左右，价格在5万至8万元。

“对一些仅需出行代步的消费者来说，电动三轮、四轮车更具吸引力；而对有生产需求的老乡而言，新能源货车载货量普遍偏小，皮卡、轻卡、微面等商用车可选品牌不多。”郑鹏建议，相关企业要从产品设计、供应链等多方面降本增效，针对农村市场开发更多“爆款”产品，不断开拓市场“蓝海”。

推动新能源汽车下乡，哪些方面还有提升空间？

乡镇地区充电设施分散，建设管理成本高。黄凯在电脑上打开国网车联网平台运营中心充电站监控页面，四个彩色的圆圈标明该站点的使用率、故障率、离线率和充电成功率。他坦言，近一年来，全市乡镇慢充桩供过于求，利用率普遍不高；而在春节等返乡高峰期，快充桩却供不应求。

据测算，按照荆门市每年新增6000辆新能源汽车计算，2030年全市集中充电负荷将达25万千瓦。“现在安装个人充电桩的用户越来越多。增加1个慢充桩，相当于增加4台1.5匹的空调，这对变压器容量的要求大大提高。”黄凯担心相对薄弱的农村电网难以负荷。

与此同时，售后维修的堵点也亟待疏通。一些车主反映，不少汽修门店修不了新能源汽车。郑鹏介绍，燃油车以机械维修为主，而新能源汽车维修主要在电池电路，有电工操作证是基础门槛。目前精通电池、电机和电控系统等“三电”维修的技术人员，市场缺口在40%以上。

聚焦制约新能源汽车下乡的瓶颈问题，从顶层设计到地方实践，相关措施正在完善中。《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》提出3个方面11项具体举措，通过适度超前建设充电基础设施、优化新能源汽车购买使用环境，着力推动新能源汽车下乡。“湖北省一些职业学校已设置新能源汽修专业，省电动汽车流通协会也在开展新能源汽修技师培训业务，计划联合保险公司制定推出新能源汽车电池维修标准。”郑鹏说，新能源汽车下乡，路途会越发通畅。

本期统筹：吕 莉

《 人民日报 》（ 2023年08月10日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经