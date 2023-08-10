原标题：7月销量破20万辆 新能源持续攀升 长安汽车量质齐升

8月8日，长安汽车发布销量快报，长安汽车集团7月销量突破20万辆，1-7月累计销量达142万辆，同比增长7.3%，在传统车市淡季仍保持了良好增长态势。其中，长安系中国品牌汽车7月销量突破17万辆，同比增长7.3%；长安系中国品牌乘用车7月销量13.5万辆，同比增长5.2%，1-7月累计销量超90万辆，同比增长19.2%，自主乘用车保持迅猛发展势头。

其中表现最为亮眼的莫过于自主品牌新能源，7月销量3.95万辆，同比增长68.9%；此外，自主品牌海外7月销量达2万辆，1-7月累计销量超13万辆。从7月销量可见，长安汽车坚定向智能低碳出行科技公司加速转型，燃油车持续稳定发力，新能源持续攀升将成为销量增长新动能。

众所周知，汽车市场喜欢谈“新”，然没有守正之根基就无从谈起创新。长安汽车7月销量保持新能源与燃油车双线向好，尽管新能源成为增长的新动力，却也同样聚焦lCE存量变现，稳固基盘，7月多个爆款系列车型实现销量领跑。CS家族7月销量4万辆，保持着SUV细分市场的领先地位，其中，CS75系列销量2.5万辆，9年热销200万辆，第三代CS75PLUS实力再进阶。

轿车系列7月销量2.3万辆，其中，逸动系列销量达1.8万辆，无愧国民家轿领跑者，逸达畅享版加新上市，满足更多用户多元化用车需求；UNI序列销量2万辆，其中UNI-V系列7月销量1.4万辆，以硬核产品力实现突围。

当然如此成绩，在固本，更在向新。长安汽车新能源7月再创佳绩，自主新能源销量达39513辆，年度新能源销量已突破21万辆，同比增长98%。其中，7月深蓝汽车销量1.3万辆，同环比持续上涨，成功挺进新势力品牌前列。深蓝S7上市即热销，充分展现长安汽车“爆款制造机”的强劲实力，凭借深蓝SL03与深蓝S7双子星CP以轿车+SUV的双矩阵，开启深蓝汽车高价值新能源时代，相信随着产能爬坡后，销量还有继续上升的空间。

除了深蓝汽车的热度不减，智电iDD家族携手情歌天后梁静茹持续放电，成为粉丝们心动首选，其中欧尚Z6智电iDD销量6712辆；宝藏Lumin销量稳步增长，7月热销1.2万辆，真香实力成为年轻人时尚出街风向标。

今年下半年，长安汽车将进入新能源投入高峰期。就在这个8月，长安品牌将发布新能源序列长安启源，首款新车A07亦将亮相成都车展。长安启源是长安汽车第三次创新创业的里程碑，预示着长安汽车将全面加速推进电气化转型进程。

目前深蓝、阿维塔、长安品牌电动序列的产品矩阵初见雏形，这个炙热的7月，让人们深深感受到长安汽车加码发展新能源的强劲信号，相信未来一段阶段，长安新能源的销量将进入一个快速攀升时期。

在新能源后发制胜，稳步转型的同时，长安汽车正在蓄势海外大动作。今年是“一带一路”倡议提出10周年。7月26日，长安汽车特别组建了 支由长安启源 A07、UNI-K智电iDD、深蓝S7及阿维塔11等14台新能源汽车构成的“护航车队”，从长安出发，与新华社报道团共同记录“ 带 路”沿途的壮美画卷，助力“一带一路全球行”活动讲好中国品牌的故事，传递中国汽车的声音，让中国智能电动汽车成为中国对外交流的新名片。

“一带一路”这十年来，越来越多的“中国智造”产品走出国门，长安汽车抓住机遇，顺应产业发展大势。目前，长安汽车已累计进入全球63个市场，建成450家海外销售渠道。2022年长安汽车海外市场超过90%的销量来自于中东、亚太、独联体、南美等“ 带 路”沿线市场。

诚然，在新能源汽车蓬勃发展的几年里，长安汽车转型持续深化与提速，深入推进新能源“香格里拉”计划、智能化“北斗天枢”计划，长安汽车稳扎稳打、步步为营，迎来了2023年的全面爆发，正式加速出海，并发布了全球化“海纳百川”计划，实现了智能化加速品牌向上，电动化助力换道超车，扬帆海外开拓市场新蓝海，三线并举的战略布局下，向世界级汽车品牌砥砺前行。

“海纳百川”计划明确提出海外发展“四个一”目标，即到2030年，实现海外市场投资突破100亿美元，海外市场年销量突破120万辆，海外业务从业人员突破10000人，将长安汽车打造成世界一流的汽车品牌。为此，长安汽车将加快产品升级和全球化产能布局；未来，海外布局超过50万辆的产能，泰国基地首期产能10万辆，二期翻倍，在欧洲和美洲，长安汽车也将适时上马制造基地。除此之外，还将强化品牌建设，打造全球化品牌；创新模式，构建全球化营销服务网络；多路并举，加快完善市场布局，并加强全球化组织及人才培养体系。

值得一提的是，长安品牌势能不减，7月还收获了用户大奖。7月20日，全球领先的消费者洞察与市场研究机构J.D. Power（君迪）正式公布2023年中国汽车行业销售服务满意度研究（SSI）结果，长安汽车以750分的成绩位居中国品牌之首，荣获榜单第一！长安汽车凭借“产品+服务”并重发展，产品品质及服务都广受认可，在用户心中的长安品牌形象逐年升高，早已超越众多合资和中国品牌。

长安汽车7月优异的销量成绩，为2023下半年开了个好头。相信随着领先科技成果的转化，下半年重磅全新产品的陆续推出，长安汽车新能源即将迈向全面起势新阶段。同时伴随坚持夯实基盘业务、大力发展新能源汽车、开拓国际化业务，牢牢把握经典车型与新能源车双线向上的总路线，也让长安汽车世界级汽车品牌之路企稳前行。

(责编：曹淼、李源)

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