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奇瑞星途：迭代焕新常态化 品牌实现高质量跃升

2023年08月10日08:20 | 来源：中国网海丝泉州频道
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原标题：奇瑞星途：迭代焕新常态化 品牌实现高质量跃升

　　近日，奇瑞高端品牌星途举办全新一代凌云上市发布会，标志着品牌进入2.0新时代。发布会上，奇瑞汽车股份有限公司常务副总经理张国忠表示：“刚刚过去的上半年，中国汽车实现了‘两个历史性突破’—— 一是自主品牌半年度市场份额首次超50%，稳居国内市场‘半壁江山’；二是中国上半年出口汽车首次突破200万辆，超越日本，成为‘全球第一大汽车出口国’。这是中国汽车品牌发展的最好时代，也是打造中国高端品牌的黄金时代”

　　作为星途品牌的开山之作和M3X火星架构打造的第一款中型SUV，全新一代凌云自2019年上市，4年4次迭代升级，以极致的性能与驾驶乐趣积累了良好的市场口碑。目前星途品牌已经在中亚、南美和东欧的全球14个国家实现出口常态化，海外网点150+，2023年预计在全球20个国家进行销售。

　　海外版图快速拓展的同时，国内市场也在紧锣密鼓布局。截至目前已经建成450家服务网络，89%的用户可在50公里服务圈享受高端服务，收获用户正向口碑。

　　发布会上奇瑞汽车股份有限公司总经理助理星途营销中心总经理黄招根表示：“优质的产品和高端服务体验，是我们给用户的承诺，也是星途融进血脉的DNA，我们很多用户，开着凌云走向了世界，我们对用户给出的高度评价表示欣慰，同时也正视不足，并积极焕新。”

(责编：董童、李源)
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