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比亚迪达成第500万辆新能源汽车下线

2023年08月10日08:54 | 来源：中国网汽车
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原标题：全球首家！比亚迪达成第500万辆新能源汽车下线

8月9日，比亚迪第500万辆新能源汽车正式下线，成为全球首家达成这一里程碑的车企。这不仅是比亚迪的全新里程碑，更是中国品牌向好向上发展的见证。发布会现场，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福对500万新能源用户、政府部门、媒体朋友、上下游合作伙伴、同行友商及60多万员工表达衷心的感谢。

活动现场，王传福向“时间的朋友”跨年演讲主讲人、得到App创始人罗振宇交付比亚迪第500万辆新能源汽车——腾势N7。罗振宇作为腾势N7车主表示，非常荣幸能够成为比亚迪第500万辆新能源汽车车主。比亚迪用20年时间，做一道关于新能源、关于中国汽车的证明题。做一件正确的事，等待时间的回报，比亚迪这种长期主义是对“时间的朋友”最佳的诠释。

作为新能源汽车行业最早的参与者和推动者，比亚迪在这条道路上坚持了20年才迎来如今的高速发展。即使在造车之初受到各界的质疑和反对，比亚迪仍坚定迈入新能源汽车这一“无人区”，并始终坚持技术创新。截至目前，比亚迪拥有11个研究院，超9万研发人员，研发总投入超千亿，现在平均每个工作日递交19项专利申请，获得15项专利授权。比亚迪已推出刀片电池、DM混动、CTB电池车身一体化、易四方、云辇等一系列颠覆性技术，筑起技术护城河，推动新能源汽车行业的持续变革。

当前汽车产业的发展趋势，充分印证了“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路”。在新能源的时代浪潮下，中国汽车人用一个又一个里程碑推动中国汽车从追赶走向超越，改写“大而不强”的历史。如今，中国新能源汽车出口量全球第一，全球有超过60%的新能源汽车由中国生产销售，中国新能源汽车专利公开量占全球的70%，全球有超63%的动力电池由中国供应。中国已掌握新能源汽车核心技术和完备的产业链，新能源汽车产业不再被“卡脖子”，成为名副其实的新能源汽车强国。

王传福表示，新能源的发展趋势是不可逆的，并预测2025年中国市场新能源汽车渗透率将超60%，中国汽车品牌市场份额将提升至70%，实现跨越式发展。同时，中国有创造世界级汽车品牌的基础和实力，中国汽车产业必将诞生一批令人尊敬的世界级品牌。

(责编：董童、李源)
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