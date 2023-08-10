原标题：大运会正赛期间拦截网络攻击1596万次

【聚焦成都大运会】

科技日报成都8月9日电 （陈科 记者何亮）9日，记者成都大运会网络安全保障工作总结交流会上获悉，刚刚闭幕的成都第31届世界大学生夏季运动会正式赛期间，大运会官网、大运通App、核心赛事类系统访问33.7亿次，监测拦截攻击1596万次，相关网络安全部门封禁攻击地址1878个，其中境外地址1321个。

“技术精湛、战术先进、工具强大、作风优良、决策有力。”会上，中国工程院院士、大运会执委会特聘专家方滨兴用20个字评价了大运会期间的网络安全工作。他表示，在大运会网络安全专班的协同下，成都大运会期间将前沿的科研成果运用于网络攻击的探查感知、关联研判、管控阻截等，以“未知应对未知”，取得了满意的结果。

原冬奥组委技术部部长、执委会特聘专家喻红谈到赛事网络安全风险研判、处置时表示，“成都大运会是近3年首个开放办赛的综合性大型国际赛事，网络安保工作存在复杂性和多样性。通过多方团队全力配合，我们最终打赢了这场没有硝烟的战争。这是非常好的大型赛事网络安全保障实战经验。”

本届大运会的网络安全参与方、杭州安恒信息技术有限公司高级副总裁袁明坤表示，大运会网络安全保障工作进入正式赛保障阶段以来，他们投入近900台套产品和300名保障人员确保大运会官网、大运通App、核心赛事类系统等100余个涉大运系统网络安全平稳运行。同时，他们还协助大运会网络安全领导小组，针对每个场馆个性化的信息化建设情况，编制了“一馆一策”，包括各场馆信息化建设情况、赛时网络安全运行流程、网络安全变更、事件上报和处置流程，确保赛时各场馆网络安全“万无一失”。

成都大运会执委会办公室党组成员、专职副主任杨小明表示，本次成都大运会网络安全保障工作的成功，离不开多方团队的全力配合。大运会还助力形成了一套以院士团队、国家网络安全力量、国内顶尖高校、国内头部网络安全企业的联动合作的网络重保新模式，为成都“国际赛事名城”建设、国家重大活动网络安全保障提供了“大运经验”。

(责编：罗知之、陈键)

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