人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

打赢没有“硝烟”的战争

大运会正赛期间拦截网络攻击1596万次

2023年08月10日09:25 | 来源：科技日报
小字号

原标题：大运会正赛期间拦截网络攻击1596万次

【聚焦成都大运会】

科技日报成都8月9日电 （陈科 记者何亮）9日，记者成都大运会网络安全保障工作总结交流会上获悉，刚刚闭幕的成都第31届世界大学生夏季运动会正式赛期间，大运会官网、大运通App、核心赛事类系统访问33.7亿次，监测拦截攻击1596万次，相关网络安全部门封禁攻击地址1878个，其中境外地址1321个。

“技术精湛、战术先进、工具强大、作风优良、决策有力。”会上，中国工程院院士、大运会执委会特聘专家方滨兴用20个字评价了大运会期间的网络安全工作。他表示，在大运会网络安全专班的协同下，成都大运会期间将前沿的科研成果运用于网络攻击的探查感知、关联研判、管控阻截等，以“未知应对未知”，取得了满意的结果。

原冬奥组委技术部部长、执委会特聘专家喻红谈到赛事网络安全风险研判、处置时表示，“成都大运会是近3年首个开放办赛的综合性大型国际赛事，网络安保工作存在复杂性和多样性。通过多方团队全力配合，我们最终打赢了这场没有硝烟的战争。这是非常好的大型赛事网络安全保障实战经验。”

本届大运会的网络安全参与方、杭州安恒信息技术有限公司高级副总裁袁明坤表示，大运会网络安全保障工作进入正式赛保障阶段以来，他们投入近900台套产品和300名保障人员确保大运会官网、大运通App、核心赛事类系统等100余个涉大运系统网络安全平稳运行。同时，他们还协助大运会网络安全领导小组，针对每个场馆个性化的信息化建设情况，编制了“一馆一策”，包括各场馆信息化建设情况、赛时网络安全运行流程、网络安全变更、事件上报和处置流程，确保赛时各场馆网络安全“万无一失”。

成都大运会执委会办公室党组成员、专职副主任杨小明表示，本次成都大运会网络安全保障工作的成功，离不开多方团队的全力配合。大运会还助力形成了一套以院士团队、国家网络安全力量、国内顶尖高校、国内头部网络安全企业的联动合作的网络重保新模式，为成都“国际赛事名城”建设、国家重大活动网络安全保障提供了“大运经验”。

(责编：罗知之、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国家统计局：7月份CPI环比由降转涨 PPI环比降幅收窄
　　人民网北京8月9日电 （记者杨曦）国家统计局今天发布了2023年7月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。 数据显示，2023年7月份，全国居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.2%，1—7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.5%。…
我国成功发射环境减灾二号06星
　　我国成功发射环境减灾二号06星。太原卫星发射中心供图 人民网北京8月9日电 （记者赵竹青）据国家航天局消息，8月9日6时53分，我国在太原卫星发射中心采用长征二号丙遥四十六运载火箭，成功发射环境减灾二号06星，卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部