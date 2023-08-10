原标题：选购“科学玩具”看准“3C认证”标识

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◎新华社记者 郭方达

暑期里，既想给孩子的假日生活增添一份欢乐，又希望培养孩子的科学兴趣。瞄准了家长的期待，一些“科学玩具”悄然走红。

在网购平台搜索“科学玩具”关键词，大量顶着科学教育名义的玩具产品就会出现。它们大多模仿学校、科研机构的各类教具或器材，用各色玻璃制品装着化学原料进行售卖，常见的包括明矾、小苏打、醋酸钠，甚至还有硼砂等，有的还配有一些实验器具，价格通常从几十元到数百元不等。

“科学构建创造力”“玩转牛顿力学”，商家产品广告词将此类玩具与科学教育绑定。随手点进一款商品，其显示月销量大多接近四位数，消费者评价也不在少数。

记者向一位商家询问产品的安全性，商家保证，所有的原料均经过了国家标准检测，保证无毒无害。但当记者追问是否可以出示检测报告时，商家却没有跟进回复。

另外一家网店罗列了各类实验用金属单质，其中包括燃烧反应较为剧烈的钠、锂等。某化工原料公司总经理夏阳告诉记者，钠等活泼金属极易自燃，保存使用不当很容易产生失火风险。

走访过程中，记者发现，在部分线下玩具店甚至书店，都专门开辟了“科学玩具”的贩售区域，销售人员介绍说，“暑假到了，这些产品卖得很好。”

事实上，此类玩具不少都是“三无”产品，部分化学原料的安全性也难以保障，儿童接触或误服后极有可能导致中毒等情况。

在黑猫投诉平台，就有消费者投诉称，孩子因误食不明成分的实验材料而极度不适。此前各地也曾出现数起儿童因误服玩具中有硼砂等成分的化学原料而致急性中毒的案例。

近期，市场监管总局发布消费提醒，其中特别提及儿童化学实验玩具等产品，提醒消费者避开“三无”产品，并严格按照安全说明进行使用。

此外，业内人士还建议，家长在选购此类玩具时，应选择正规厂商生产的印有“3C认证”的产品，同时在陪伴孩子进行实验的过程中，应当严格按照操作手册和相关安全规范进行操作，以规避各类风险。

(责编：罗知之、陈键)

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