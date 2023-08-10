韩 昱

原标题：7月份中小企业发展指数继续回升

据中国中小企业协会8月9日消息，随着支持民营经济和民间投资各项政策措施密集出台，中小企业信心逐步回升，中小企业发展指数继续上升。7月份中小企业发展指数（SMEDI）为89.3，比上月上升0.2点，连续两个月回升，且高于2022年同期水平，但低于2021年同期水平，仍处在景气临界值100以下。

中小企业开工率有所改善，完全开工的企业占比上升。对样本企业开工率调查显示，7月份，完全开工的企业占43.75%，比上月上升6.90个百分点；开工率在75%-100%之间的占12.30%，比上月下降1.40个百分点；开工率在50%-75%之间的占20.50%，比上月下降0.95个百分点；开工率小于50%的占15.65%，比上月下降4.30个百分点；未开工的占7.80%，下降0.25个百分点。总的看，中小企业复工达产状况有较大幅度的改善。

分行业指数6升2降。7月份，工业、交通运输邮政仓储业、房地产业、社会服务业、信息传输计算机服务软件业和住宿餐饮业指数分别比上月上升0.2点、0.2点、0.3点、0.3点、0.1点和0.2点，而建筑业和批发零售业指数均下降0.1点。虽然分行业指数升多降少，但从景气状况来看，8个分行业指数仍处于景气临界值100以下，尚未恢复到景气区间。工业生产和国内需求同步上升，国外需求有所下降。其中，生产指数上升0.5点，国内订单指数上升0.3点，国外订单指数下降0.4点。由于暑期旅游旺季的到来，带动交通运输邮政仓储业、住宿餐饮业指数上升。

分项指数5升1平2降。7月份，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数和投入指数连续两个月上升，劳动力指数连续三个月上升，效益指数止跌持平，成本指数由升转降，资金指数连续两个月下降，但降幅收窄。从景气状况看，资金指数和劳动力指数处于景气临界值100以上，宏观经济感受指数、综合经营指数、市场指数、投入指数和效益指数均处于景气临界值100以下，成本指数仍处于不景气区间，效益指数一直处于最低位。

从中小企业发展指数来看，当前中小企业运行呈现的主要特点包括：企业发展信心得到提振、市场预期有所增强、劳动力市场供需均上升、企业投资意愿有所增强、企业效益状况仍未有效改善、企业成本仍处高位、资金紧张状况仍未得到明显改善、区域分化状况有所缓解等。

(责编：罗知之、陈键)

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