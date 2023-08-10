杜雨萌 韩 昱

原标题：油价迎年内首个“四连涨” 短期继续大幅上涨可能性不大

8月9日，国家发改委发布消息称，按照现行成品油价格形成机制，自2023年8月9日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高240元、230元。上述调整后，国内成品油零售价将迎来年内首个“四连涨”。从此次调价的幅度来看，折升价92号汽油、95号汽油、0号柴油分别上调0.19元、0.20元、0.20元。

“本次调价对于私家车主和物流企业来说成本增加。”隆众资讯成品油分析师徐雯雯对《证券日报》记者分析，以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱92号汽油将多花9.5元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一百公里费用增加1.5元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言，平均每行驶一百公里，燃油费用增加8元左右。

此次成品油零售价的上调，主要受到调价周期内国际油价继续上涨所致。据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（7月26日至8月8日）国际油价继续上涨。平均来看，本轮调价周期伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期上涨5.30%、6.14%。

谈及国际油价继续上涨的原因，国家发改委价格监测中心相关负责人告诉《证券日报》记者，调价周期内，市场对供应偏紧和需求改善的预期支撑油价继续上涨。沙特再次加大减产力度，将自愿减产100万桶/日的措施延长至9月底；俄罗斯也表示将在9月份减少石油出口30万桶/日。美国活跃钻机数降至去年3月份以来最低，原油库存持续下降，供应偏紧预期不断升温。同时，美国二季度国内生产总值（GDP）同比增长2.4%，就业数据强劲，提振了市场对经济“软着陆”、能源需求复苏的信心。高盛将今年全球石油需求上调55万桶/日，至1.028亿桶/日的历史最高水平，预计今年下半年全球石油供需缺口为180万桶/日；瑞银预计今年8月份石油供需缺口为200万桶/日。供需两方面因素影响下，国际油价持续上涨至4个月高点。

本轮是2023年第十六次调价，也迎来2023年第八次上调。本次调价过后，2023年成品油调价呈现“八涨六跌两搁浅”的格局。展望后市，隆众资讯分析师李彦对记者表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上调的趋势。目前来看，美国夏季出行高峰尚未结束，基本面利好支撑延续，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

“短期内，国际原油价格走势依然较为强势，零售价五连涨概率较大。”金联创成品油高级分析师王延婷也对记者表示。

前述国家发改委价格监测中心负责人认为，“欧佩克+”的减产措施以及沙特、俄罗斯的自愿额外减产，给油价支撑力度较强。但油价上涨加大了欧美等国通胀压力，美联储已释放进一步加息的预期。高通胀、高利率、高油价会继续拖累全球经济增长，因此原油需求能否达到市场预期还存在不确定性，综合判断短期内油价继续大幅上涨的可能性不大。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经