人民网长春8月10日电 （记者栗翘楚）近年来，中国汽车出口不断攀高，海关最新数据显示，我国出口汽车3837.3亿元，增长118.5%。汽车产业作为吉林省支柱产业，整车、零部件的进出口在吉林外贸发展中具有重要的地位。长春兴隆海关聚焦吉林省汽车产业集群“上台阶”工程重点任务，秉持“两提两降”工作理念，主动靠前服务，落实各项通关便利化举措，全力保障吉林省汽车产业链供应链稳定畅通。

属地查检环节是海关“两段准入”的重要一环，长春兴隆海关监管三科承担着长春市汽车产业进出口商品的属地查检工作，年均监管进出口汽车零部件、机电设备等汽车产业核心商品1000余批，监管企业近100家。

为进一步稳定社会预期，提振外贸发展信心，今年6月，海关总署围绕促进进出口物流畅通、促进跨境贸易便利化、促进企业减负增效和促进外贸创新发展四方面推出16条优化营商环境新举措。其中，在促进进出口物流畅通，让货物快进快出方面，该举措提出，扩大“船边直提”等便利化措施试点范围，保障属地查检鲜活易腐商品绿色通道畅通运行，优化高新技术设备监管查验流程，加快重要农产品检疫准入，对进口原油实施快检快放，持续提升跨境物流效率。

关员正在对进口电池进行检查。人民网记者 栗翘楚

8月9日，记者跟随监管三科王荟淞科长来到一汽国际物流集装箱场站，详细了解海关属地查检工作，开箱、检验、取样、送检，海关关员使用专业监管设备，在半小时内完成了属地查检全流程工作。

“党的二十大报告强调，着力提升产业链供应链韧性和安全水平。要求我们在强监管、严把关的同时还要做到精服务、促发展，我们科常年驻扎在长春汽车产业开发区，充分发挥办公地点的‘驻区优势’，为企业提供了‘家门口的服务’，做到了‘随到随检、随检随放’，全力保障企业重要零部件能够第一时间上线投产”王荟淞说。

海关属地查检环节是出口货物监管的第一道关口、进口货物监管的最后一道关口，责任重大，必须同时做到“管得住、放得开、通得快”。

王荟淞表示：“我们制定了‘1+1+3’工作机制，对一汽等重点企业实行关企联络员制度，‘一企一策’‘一事一策’，采取优先受理、快速办理、全程跟踪服务3项措施。我们加强精准监管、高效监管，推动解决了汽车零部件属地查检比例过高的问题，为一汽-大众年均节省物流成本100万元，在帮助企业‘降运营成本’上有了实效。”

(责编：乔业琼、高雷)

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