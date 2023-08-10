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中国电信：赋能大运会 智慧服务开启数字城市新时代

2023年08月10日10:19 | 来源：人民网
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8月8日，第三十一届世界大学生夏季运动会在四川成都圆满落下帷幕。中国电信作为其综合信息类独家官方合作伙伴，依托5G、云网、大数据、物联网、人工智能等技术，通过全方位服务，助力“智慧大运”顺利进行。

一个个精彩瞬间，“影院级别”的观赛体验，背后离不开电信的科技实力。据中国电信方面介绍，中国电信的8K直播、VR直播等多种前沿技术，为观众构建探索赛场内外的自由之眼，打造多方式、多角度的沉浸式互动观赛体验。

中国电信自建的成都春熙路广场、乐山世豪广场、达州罗浮广场等户外大屏，以超高画质和超清细节引人纷纷驻足，各种硬核技术加持，令央视8K频道的超高清赛事转播氛围感拉满。成都桂溪生态公园东区中国电信智慧大运超高清应用展示馆，也有不少市民前来体验“裸眼”VR效果。不仅如此，依托大运场馆5G摄影棚项目，观众还可通过持权转播商的VR终端设备体验沉浸式观赛效果。

除了优质通信服务之外，中国电信还运用5G、AR、VR、AI等技术，在大运村打造了高科技的互动体验厅，赛事期间配备双语解说员，从早上10点开放到晚上10点，为运动员们提供数字化、智慧化体验。5G慢直播、VR望远镜等让各国运动员足不出村，看遍巴蜀美景。5G、VR、AI、体感等技术结合应用，设置了VR机械赛车、360°环拍、5G隔空取物机械臂等，以互动可体验游戏供大家娱乐。

中国电信相关负责人表示，作为成都大运会综合信息类独家官方合作伙伴，中国电信强化责任担当，从智慧服务到智慧场馆，智慧赛事、智慧观赛等，以全方位、多元化赋能“智慧大运”，为向世界呈现一场独具魅力、别样精彩的青春盛会。此外，中国电信积极发挥5G、千兆宽带、物联网、天翼云、大数据等优势融入到智慧蓉城建设之中，全方位助力成都建设践行新发展理念的公园城市示范区，让世界运动健儿领略到千年蓉城之美。

(责编：曹淼、高雷)
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