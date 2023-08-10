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风从草原来 霍林河循环经济绿电装机规模突破百万千瓦

2023年08月10日10:32 | 来源：人民网
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人民网北京8月10日电 （记者杜燕飞）记者从国家电投获悉，内蒙古霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目9日全容量并网发电，至此霍林河循环经济绿电装机规模突破百万千瓦。

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目。受访者供图

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目。受访者供图

据介绍，内蒙古霍林河循环经济示范项目依托当地丰富的风能、太阳能和劣质煤资源，按照“以煤发电、以电炼铝、以铝带电、以电促煤”的总体思路，建设包括年消耗1000万吨劣质煤的180万千瓦火电装机、90万千瓦风电装机、15万千瓦光伏装机、86万吨电解铝产能以及配套自备电网、监控指挥中心的循环经济产业集群，构建了高载能产业清洁发展的示范区。

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目施工现场。受访者供图

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目施工现场。受访者供图

专家表示，循环经济是以资源的高效利用和循环利用为核心，以减量化、再利用、资源化为原则，以低消耗、低排放、高效率为特征，是一种绿色低碳可持续的经济发展模式。大力发展循环经济产业对于加快产业转型升级、助力实现碳达峰、碳中和，推进经济社会高质量发展具有重要的现实意义。

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目施工现场。受访者供图

霍林河循环经济示范工程30万千瓦风电项目施工现场。受访者供图

据国家电投内蒙古公司相关负责人介绍，该循环经济示范项目投产以来，实现了劣质煤、中等品质煤、优质煤分级利用；建立了城市中水、煤矿疏干水、地表水三级互补用水方式；热电联产替代了地区城镇居民分户采暖低效小锅炉40余座，供热面积达700多万平方米；构建了新能源全额消纳、火电为主调峰、铝负荷参与调解的智能电网；实现了煤电路港联营，形成产运销一体，正反向均衡，物流、信息流、资金流同步的煤炭外运大通道。

霍林河循环经济示范工程风电项目。受访者供图

霍林河循环经济示范工程风电项目。受访者供图

“此次投产的30万千瓦风电项目是霍林河循环经济升级版的重要举措。”该负责人表示，项目于2022年8月开工建设，共安装45台单机容量6.7兆瓦的双馈式风力发电机组。截至目前，霍林河循环经济示范项目绿电装机已达105万千瓦，占电力总装机容量的37%，每年可输送清洁能源35亿千瓦时，节约标煤约100万吨，减排二氧化碳约290万吨，提升了绿电消纳比例，优化了当地能源产业结构布局，促进了区域经济绿色高质量发展。

(责编：乔业琼、高雷)
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