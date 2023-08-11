人民网北京8月11日电 （欧阳易佳）据水利部消息，8月10日，随着最后一节内衬钢管被装上，国家重大水利工程、粤港澳大湾区重要民生基础性项目——珠江三角洲水资源配置工程（以下简称“珠三角工程”）输水管道安装全部完成，预计今年年底即将建成通水。

珠三角工程全线隧洞内衬150公里，其中钢管内衬87公里、预应力混凝土内衬35公里、普通混凝土内衬28公里。为安全有序完成超大规模内衬钢管安装任务，工程参建单位自主研发了超大型输水隧洞大直径钢管运输台车和国内首台大型钢管FBE热熔结环氧粉末防腐中频加热设备，有效解决了狭小空间运输难、大型钢管防腐质量控制难等一系列难题。

据了解，工程全线先后共投入上万名建设者，使用约26台自主研发的钢管运输台车，推动施工工效从最初144米/月提升至最高720米/月，助力珠三角工程成为拥有世界上规模最大内衬钢管压力输水盾构隧洞的地下调水工程。

广东省水利厅表示，届时将实现从水资源丰富的珠三角西部向水资源紧缺的东部地区引水，解决广州、深圳、东莞等地生活生产缺水问题，并为香港等地提供应急备用水源，构建粤港澳大湾区各城市多水源保障体系，为粤港澳大湾区的建设发展提供强有力的水利支撑。

据悉，珠三角工程西起西江干流佛山顺德鲤鱼洲，东至深圳公明水库，中间以深层管道输水方式穿越粤港澳大湾区核心城市群。工程全长113.2公里，总投资354亿元，设计流量80立方米/秒，设计年供水量17.08亿立方米，是纳入国家“十四五”规划纲要、《粤港澳大湾区发展规划纲要》和《国家水网建设规划纲要》的国家重大水利工程。