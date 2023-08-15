人民网广州8月15日电 （记者李栋、马天翼）万吨货轮停靠在码头，巨大的桥吊在高空“穿针引线”，将各色集装箱精准快速抓取，放置在一辆辆导引车上……海风拂煦下的广州港南沙港区码头一派繁忙。

广州港，地处珠江入海口和珠江三角洲地区中心地带，濒临南海，毗邻港澳，东江、西江、北江在此汇流入海，是华南地区综合性主枢纽港和集装箱干线港口。

南沙作为广州通往海洋的唯一通道，见证了广州“千年商都”的繁荣兴盛。而今，与广州港南沙港区“无缝连接”的南沙港南站，依托便捷的铁路进港条件，实现了“陆上丝路”与“海上丝路”的双向衔接，打造出了独具特色的海陆双向国际物流通道。

据悉，随着南沙港区的发展，黄埔老港被赋予新的使命，与南沙港区相辅相成，互为补充，共同发展。近十年来，黄埔港年外贸集装箱吞吐量约30万标箱，让沿线国家和地区切切实实享受到了“一带一路”带来的显著成果。

目前，广州港集团拥有集装箱航线总数超200条，其中外贸集装箱班轮航线超150条，已覆盖国内及世界主要港口，通达100多个国家和地区的400多个港口，成为“一带一路”建设走深走实的生动注脚。

潮起大湾区，风劲好扬帆。站在新的起点，广州港将助力中国同其他国家和地区共同书写“一带一路”合作共赢新篇章。