据中国石化最新消息，近日，中国石化各企业持续加大资源勘探开发力度、强化科技创新引领、推进绿色低碳发展，奋力实现勘探大突破、原油稳增长、天然气大发展，加快构建自主可控、安全可靠的能源保障体系。

胜利油田聚焦完成全年生产经营目标任务，围绕安稳运行、提升效益，推进安全绿色发展，持续筑牢坚实底板；推进高效勘探开发，确保储量产量箭头向上；降低盈亏平衡点，提升经营创效水平；推进改革管理创新，全面增强高质量发展的活力动能。第七届感动石化人物、集团公司油气勘探领域首席专家王延光表示，将继续做好基础前瞻性研究，带领团队不断提升物探技术水平，为端牢能源饭碗贡献科技力量。

中原油田强化勘探开发一体化、地质工程一体化，加快增储上产步伐，提高产业链供应链的韧性和安全水平，全力以赴推进普光海相稳产、通南巴攻关上产、普光陆相接力3个工程，在端牢能源饭碗上展现更大作为。着力推进勘探重点快突破，加快页岩油新领域风险探井实施，不断拓展资源接替阵地。推进油气开发稳增产，精细实施水驱治理，抓实二氧化碳驱、天然气驱及稠油开发等先导试验，控制老区自然递减。聚焦转型升级，加快多元化产业发展，做强储气库、新产业、外部市场3个效益增长极，推进集约发展、规模增长，促进全链条优势重塑和价值跃升。

西北油田全力加快深层、超深层油气勘探开发节奏，争做增储上产主力军。聚焦顺北、塔河中深层等重点区带和层系，积极在顺北西部、断裂带新领域取得新发现、大突破。立足塔河、顺北、碎屑岩3个领域，持续加大效益开发力度，为持续增储上产打牢基础。坚持科技攻关和成果转化双向发力，全力增强高水平科技创新能力，不断提升科研整体效能。系统性推进油公司体制机制建设，协同推动油藏经营管理责任落实、高端高效市场建设、差异化考核体系完善，带动一切要素向价值创造聚焦，不断提高油公司全要素生产率。

江汉油田做好增储增产增效三篇文章，加大勘探增储力度，提升效益开发水平，优化生产组织运行，强化关键核心技术攻关，全力打造页岩气开发的中国样板。激发改革管理创新活力，深化油公司建设，推进“三基本”与“三基”工作融合，提升企业现代化治理能力。守牢安全环保底线，深入开展安全管理强化年行动，持续推进绿色企业行动，全力提升本质安全环保水平。坚持全面从严治党，持续强根铸魂、厚植优势，以高质量党建为油田高质量发展提供保证。

西南油气分公司锚定年度目标任务谋划落实措施，抓实老井稳产，加快新井投产，提升HSE管理水平，筑牢高质量发展基础。打好高质量勘探进攻仗，动态优化储量目标，持续加强海相、陆相天然气勘探，寻求页岩气和新领域勘探突破，尽快实现储量战略接替和规模增储。打好高效益开发攻坚战，制订梯次开发计划，提产能、控递减、增可采，全面加快川西气田产能建设。打好科技创新突破战，强化顶层设计，加强基础研究，全力攻关关键核心技术，力争在深层非常规天然气等领域取得引领发展的理论和技术突破。

江苏油田持续强化勘探增储，全力拓展新区带，开辟规模增储上产新阵地。加快页岩油效益建产步伐，突破页岩油效益勘探开发难题。精雕细刻深挖老区稳产潜力，做足精细开发文章，推广增注增产低成本工艺，打造独具特色的工程技术利器。加大紫京品牌拓市场力度，坚持扩收入和增效益同步发力，精准制定中长期规划，大力拓展中高端市场，持续放大市场品牌效应。规模高效推动新能源产业发展，统筹风光电建设与并网消纳齐步走，让新能源成为水乡油田一道绿色风景线。

(责编：曹淼、高雷)

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