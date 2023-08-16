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农业银行大力发展绿色金融 截至6月末绿色信贷余额超3.6万亿元

2023年08月16日09:01 | 来源：证券日报网
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原标题：农业银行大力发展绿色金融 截至6月末绿色信贷余额超3.6万亿元

8月15日是首个“全国生态日”。《证券日报》记者从农业银行获悉，该行牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，大力发展绿色金融，持续构建适应生态文明建设要求的组织架构、业务体系和风控机制。截至2023年6月末，农业银行绿色信贷余额超3.6万亿元，较年初增加超9000亿元，增速超30%。

农业银行立足服务“三农”战略定位，做大乡村振兴和绿色金融交集。据农业银行相关部门负责人介绍，该行坚守服务“三农”初心使命，聚焦农业农村绿色发展，出台粮食、种业、渔业、畜牧业等系列涉农行业信贷政策，为绿色农业全产业链提供综合金融服务。

农业银行还高度关注生态系统质量和稳定性，制定专项政策支持长江、黄河等国家重点生态功能区建设，支持武夷山、三江源等国家公园保护性运营，服务山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。与生态环境部全面合作，全力支持生物多样性保护和生态系统承载力提升。加强优质绿色项目储备，做好生态环保重点领域绿色金融重大项目库建设，着力打造绿色信贷投放有力引擎。

此外，农业银行顺应发展趋势，助力能源结构和产业结构绿色低碳转型。积极拓展绿色交通和环境基础设施建设项目，支持节能环保产业和绿色生产体系建设。自人民银行碳减排支持工具实施以来，农业银行累计发放碳减排贷款1300亿元以上，带动减少碳排放量超3000万吨。

农业银行坚持创新驱动，例如，拓展绿色债券、绿色银团贷款、绿色并购贷款等多元化绿色投融资业务，承销发行“碳中和+碳资产+乡村振兴+革命老区”等主题资产债券，积极拓宽绿色企业融资渠道。

农业银行表示，将进一步增强金融支持绿色低碳发展的责任感和使命感，扎实推进绿色金融战略，为协同推进降碳、减污、扩绿、增长，共建美丽中国贡献农行力量。（记者 杨洁）

(责编：曹淼、李源)
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