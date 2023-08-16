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中期协：上半年我国期货市场累计成交量创历史新高

2023年08月16日15:37 | 来源：人民网
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人民网北京8月16日电 （记者罗知之）中国期货业协会发布数据显示，2023上半年我国期货市场累计成交39.51亿手（单边）和262.13万亿元，同比分别增长29.71%和1.8%，半年累计成交量创历史新高。

根据国际期货行业协会（Futures Industry Association，以下简称“FIA”）统计的成交量数据，2023上半年全球期货市场成交557.82亿手，同比增长44.68%。我国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的7.08%，较2022年上半年占比7.9%下降了0.82个百分点。其中，商品类品种成交量全球占比70.91%，较2022年上半年占比69.07%提高了1.84个百分点。

中国内地期货交易所中，郑商所、大商所、上期所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第6、第8、第9和第25位。上半年全球各类期货期权品种成交量前20位排名中，中国品种在农产品品种中占17席，金属品种中占15席，能源品种中占5席，贵金属品种中占4席，其他品种（包括商品指数、信贷、化肥、航运、住房、通胀、木材、化工产品和天气等各交易所特有、非常规大宗品种）中占前18席。

关于新品种上市情况，截至本报告发布，我国共上市期货期权品种119个，其中商品类100个（商品期货68个、期权32个），金融类19个（金融期货8个、金融期权11个）。

此外，截至2023年6月底，期货公司总资产1.76万亿元，净资产1890.52亿元，同比分别增长11.57%和7.84%，资本实力有所增强。上半年经纪业务累计收入100.09亿元，咨询业务累计收入0.37亿元，资产管理业务累计收入4.83亿元，风险管理公司累计业务收入1083.94亿元。

(责编：罗知之、吕骞)
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