方经纶 高华

原标题：为中老铁路输送人才，职业教育国际化“黔”景广阔

2021年12月，中老铁路正式开通；2022年1月，“澜湄快线”开始在崇山峻岭间飞驰；2023年4月，中老铁路国际旅客列车正式发车……

在打通这条意义非凡、成果丰硕的“黄金线路”背后，有一份贵州职业教育贡献出的力量。

2019年，在中老铁路建设筹备之际，贵阳职业技术学院主动跟中国铁路局昆明铁路分公司签订了订单培训计划，开始为中老铁路输送人才，目前，已有60多名高技能人才从这里毕业，走上了工作岗位。值得一提的是，他们之中既有中国学生，同时也有老挝籍学生。

来自老挝的学生灵芳，曾在贵阳职业技术学院学习轨道交通与汉语言课程。4年的学习生涯，她不仅专业技能成绩优异，还顺利考过了新汉语水平考试HSK最高等级6级，毕业后顺利进入到老中铁路有限公司任职，在中老铁路老挝段从事铁路安保方面的工作。

“我们的教师团队是由专业技术老师和国际汉语教师一同组成，给外国学生授课时，可以保证在语言上面无障碍、专业技术顶得上。学校还打造了国家级轨道交通人才培训培养基地，无论是理论还是实训，每一个学员都能在这里学到轨道交通相关的真本事。”贵阳职业技术学院国际交流与合作处处长吴焱说。

学生上岗前在老挝万象高铁站前合影（其中5人为贵阳职业技术学院培训班学生）。 贵阳职业技术学院供图

在贵阳职业技术学院实现职业教育国际化的背后，是国家政策的有力支持。2016年，中国－东盟轨道交通教育培训联盟在贵阳揭牌成立，旨在为中国和东盟地区轨道交通应用型人才的培养搭建平台；2018年，经中国外交部、教育部批准，贵阳职业技术学院入选了澜湄合作专项基金项目，负责为澜沧江－湄公河沿岸国家提供轨道交通技能人才培养服务。

凭借着良好的平台与项目，贵阳职业技术学院逐步建成国际化课程体系，开发轨道交通、装备制造、中文国际化培训课程，编制国际化培训教材，在老挝建立了职业技术学院海外技能培训站。并且“因材施教”，打造两种培训模式，一种是三年专业教育加一年语言的长期培训模式，第二种则是短期定制班培训。五年中，这所学院开展了三期培训，培训学员上万人次。

“有些外国学生毕业后，还会和学校老师保持联系，看到学生们在朋友圈发的日常工作照，老师们都感到十分欣慰。”吴焱说，学校下一步想要将国际教育的“朋友圈”扩大，希望能与南非、埃塞俄比亚等国家的职业院校和教育部门进行洽谈，结合开展澜沧江－湄公河沿岸国家轨道交通技能人才培训项目的经验，开展对非职业教育合作与交流。

贵阳职业技术学院党委副书记、院长刘雁表示，学院将在中国－东盟轨道交通教育培训联盟的平台上继续开展多形式、全方位的国际交流与合作，打造长期的职业技术教育国际品牌，不断拓展国际交流与合作渠道，为澜沧江－湄公河国家轨道交通技术技能人才培养服务，共同为泛亚铁路网的建设及各国的文化交流努力。

贵州职业教育的国际化，不仅体现在培养、输送人才到“一带一路”相关项目及沿线国家。这些年，贵州职业教育在海外办学上也取得了突破。

2019年，贵州水利水电职业技术学院成功将丝路学院办到了柬埔寨，这是贵州省第一家“走出去”办学的高职院校。

据介绍，这所丝路学院由当地马德望省理工学院提供教学场地，贵州水利水电职业技术学院提供师资力量。进入丝路学院的学生先进行汉语学习，达到相应的汉语水平后，再进行电气自动化技术等方面的专业技能培训。

贵州水利水电职业技术学院的老师为丝路学院学生培训汉语。 贵州水利水电职业技术学院供图

“学院2019年招收的第一批学生经过长达4年的学习培训，于今年6月份毕业。这批学生既懂汉语，又懂专业，大幅度增加了他们的就业机会，部分学生毕业后顺利进入中资企业工作。”贵州水利水电职业技术学院国际教育部办公室主任余丹丹介绍。

实际上，很长一段时间以来，贵州与东盟国家在教育方面始终保持合作。自2008年起，由外交部、教育部、贵州省人民政府共同主办的“中国－东盟教育交流周”已成功举办了15届，在人才往来、教育交流、科研协作等方面不断取得成果。

尤其近10年来，中国和东盟国家辛勤耕耘，积极推进高质量共建“一带一路”，双方之间的联系更加紧密。在职业教育方面，“中国－东盟教育交流周”自2018年起开展了“中国－东盟双百职校强强合作旗舰计划”，搭建双方职业教育领域长期、稳固的结对合作平台，推动构建中国－东盟职教共同体。5年来，计划共遴选出了5批100个特色合作项目，建立起职教领域长期稳固的机制化合作平台，发挥了示范引领作用。

近日，2023中国－东盟教育交流周开幕期项目公布，记者以“职业”为关键词搜索发现，在65个项目中，有16个与职业教育相关，不少贵州的职业院校作为主办单位参与其中。可以看到，乘着“一带一路”倡议的东风，贵州职业教育国际化发展正在开花结果。

(责编：郝帅、吕骞)

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