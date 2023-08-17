原标题：优化消费政策精准服务新市民

近日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提到，优化消费环境，加强金融对消费领域的支持。更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。

作为专业提供消费贷款的消费金融机构，近年来在服务新市民消费过程中已经与银行、互联网平台等消费贷服务渠道形成差异化优势，消费金融机构如何进一步提升服务能力？记者就有关问题采访了业内专家。

延伸普惠金融服务半径

随着金融机构加深对新市民群体的了解，面向新市民客群的金融产品和服务，也从最初的“可获得”走向“更便利”、从“广泛”走向“精准”。

新市民家庭大多是双职工家庭，子女的教育和陪伴是难题。为切实提高新市民群体的城市归属感和幸福感，招联金融于近期推出新市民家庭团聚日活动，通过创新金融服务方式，提供免费的景点门票及酒店住宿，让在城市务工的新市民有更多机会享受家庭亲子时光。

受邀参加新市民家庭团聚日活动的黄亮，到深圳后从事过快递员、外卖员、售货员等多份工作。随着女儿的出生，家庭开支有所增加，他打算通过招联金融分期购买居家用品，改善家庭生活环境。另一位前来参加活动的潘倩，和黄亮一样都是从农村老家来到城市，潘倩虽然经营着一家门店，但由于刚生完二胎，家庭日常开销也变得紧张。为缓解压力，潘倩也选择了招联金融的产品，成功申请提额并获得了较为优惠的利率。“生活难题解决了，才能有更多精力照顾好店里的生意。”潘倩表示，今年店里的生意不错，经营相对稳定，自己也能抽空出来参加招联金融组织的亲子活动。

据悉，招联新市民家庭团聚日活动目前已开展3期，既丰富了新市民的精神文化生活，又帮助新市民家长拉近和子女之间的情感距离。招联金融有关负责人表示，未来还将针对新市民不同生活阶段的金融需求，不断优化产品和服务，持续延伸普惠金融服务半径，让消费金融更好惠及民生。

新市民群体作为城市化过程中消费增长最强劲的群体，同时也是金融机构践行普惠金融的重要一环。兴业消费金融有关负责人对记者表示，公司在去年专门制定了服务新市民金融需求的行动方案，持续聚焦家庭消费贷、立业计划、兴才计划等产品体系，以便捷、易得的金融服务满足新市民多元化金融需求。为帮助新市民更快、更好地融入城市生活，兴业消费金融聚焦新市民在衣、食、住、行和技能培训等方面的金融需求，加强消费场景的产品开发，进一步提升新市民的金融服务能力。

中国银行研究院研究员杜阳表示，从需求端来看，新市民客群规模庞大，具有大量消费金融需求，并且随着收入水平的不断提高，消费需求升级趋势明显。从供给端来看，消费金融公司有利于夯实消费对经济发展的基础性作用。消费金融公司业务更加聚焦和下沉，能够为不同客群提供更加包容的消费金融服务。因此从供需两方面因素来看，消费金融公司聚焦服务新市民客群，能有效弥补消费金融服务短板，充分释放新市民客群消费潜力。

不断创新服务和产品

今年以来，消费金融机构围绕新市民生活场景的各类需求，在分期商城和部分线下商场上线促进新市民消费活动。记者在采访中发现，空调、冰箱、洗衣机等多款商品均可享受6期、12期等不同期限的免息服务等，诸多实惠让利新市民，助力新市民融入城市、扎根城市，实现安居乐业。

我国约有3亿新市民，做好新市民客群的金融服务，对于激活国内消费市场、推进新型城镇化建设具有重大意义。同时，新市民群体也是消费金融机构的重要客户，消费金融以其灵活、分散、小额等特点更适配新市民群体，在服务新市民方面，必将发挥更加重要的作用。

一些机构抓住消费节点，通过发放免息券，降低消费者资金使用成本。如：中原消费金融利用“618”购物节、端午节等消费节点，在中原消费金融APP端开展累计借款等活动，用户参与即可获得息费优惠、现金奖励；马上消费今年上半年开展了6场线上专项促消费活动，包括限时提额、促消费超级免息日等。据了解，在1月至6月的促消费活动期间，马上消费共发放4000万张优惠券，共计减免息费超3000万元。马上消费自营事业部品牌总监胡达恩表示，将通过多举措面向新市民群体的促消费活动，担负起消费金融机构的社会责任，助力消费市场回升。

星图金融研究院副院长薛洪言表示，消费贷款是促进消费升级的重要力量。短期来看，国内消费仍未完全复苏，消费金融业务还有广阔发展空间。从潜力挖掘的长远角度看，新市民群体的消费弹性更大，面临的资金约束更强，可挖潜的空间也较大。消费金融公司围绕新市民扎根城市过程中的住房和家电家居装修，以及医疗、子女教育等需求，提供针对性的金融支持，既有助于新市民更好融入城市，也能更有效地扩大内需。

引导树立理性消费观

成立消费金融公司的初衷就是扩内需提消费。经过10余年发展，持牌消费金融公司合计开业31家，服务范围覆盖全国。值得注意的是，此次《措施》明确提出，更注重以真实消费行为为基础，加强消费信贷用途和流向监管，推动合理增加消费信贷。

新市民群体在成家、创业、就业、住房、教育、医疗等领域有非常旺盛的资金需求，消费金融的介入成为他们在城市成家立业的最好助力。海尔消费金融总经理张西铭认为，相较于传统金融机构，消费金融产品更灵活、授信更便捷，对于工作流动性大、经济基础薄弱、信贷信息缺乏、抵质押资产不足的新市民群体而言，无疑填补了以往传统金融机构难以覆盖的空白区域。

与此同时，受多方面因素影响，客观上新市民金融服务还面临两大痛点：一是大部分新市民工作和收入不够稳定，居所也不够固定，不符合传统金融机构的审批要求；二是由于大部分新市民未能充分享受正规金融机构的金融服务，融资渠道有限，普遍存在征信信息复杂，甚至多头借贷等问题。这对正规金融机构的贷款审批和后续风险管理提出了更高要求。

监管部门发现，一些金融机构或网络平台通过各类网络消费场景，过度营销相关金融产品，诱导新市民过度消费。对此，天眼查数据研究院高级分析师陈倞建议，新市民要树立理性消费观，选择可负担的个人消费信贷产品，避免多头借贷，使用贷款产品要选择正规机构，从正规渠道获取金融服务。

完善的社会信用体系是供需有效衔接的重要保障，对释放消费潜力，特别是对改善新市民消费条件、创新消费场景等，具有重要意义。首都师范大学信用立法研究中心研究员薛方认为，新市民小额信贷需求较多，其中不少是征信白户，普遍缺乏可供担保抵押的资产。通过大数据征信技术的不断创新，能够破解这一堵点痛点。同时，专家也提醒新市民，要不断提升信用意识和信用能力。（记者 王宝会）

(责编：曹淼、李源)

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