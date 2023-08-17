原标题：聚焦大湾区丨“双向奔赴”带动粤港澳大湾区消费提质升级

8月10日，游客在“2023深圳购物季”活动现场选购商品。新华社发

夜间经济火热升级、多元消费不断衍生、购物节日频频登场……自今年2月内地与香港全面恢复通关以来，“双向奔赴”人流持续高涨，粤港澳大湾区“跨城消费”火热，整体消费在持续扩容的同时，不断提质升级。

夜幕降临，伴随着熟悉的粤语歌曲，深圳盐田沙头角的“小港夜”夜市人流涌入。成排的小摊冒着热气，各式美食诱惑着人们的味蕾。

今年4月，一群香港“95后”创业青年来到沙头角，打造了这个双创夜市街区，引进近40家港风商户。“自7月初开业以来，消费者累计已超过15万人次，过来消费的香港人很多。”“小港夜”投资运营方总经理王妍说。

“小港夜”只是深圳夜间经济的一角。随着北上消费人群的涌入，从盐田的“小港夜”，到罗湖的东门、人民南，福田的皇庭广场，南山的欢乐谷、世界之窗……夏夜的深圳街头人头攒动，街角食肆灯火通明。

“我下午5点下班从金钟站坐地铁，6点多到罗湖口岸，地铁直达东门老街，做完美甲再吃一顿烧烤，当晚住在深圳或者返回香港都很方便。”香港市民曾女士说，她基本上每个月都会来深圳消费。

南方电网深圳供电局数据显示，今年1至7月深圳商圈夜间（19时至22时）用电量1.28亿千瓦时，同比增长12.35%。香港入境处最新统计，仅今年7月有超过468万人次香港居民北上，估算消费金额可达到40亿港元。

当前，“港车北上”、“澳车北上”、深港公交地铁扫码互通、AlipayHK（支付宝香港）落地等各种软硬件的联通，为内地与港澳居民“双向奔赴”提供了便利，也推动着跨城消费多元化、高端化发展。

以往港人北上消费，大多以餐饮、美容美甲等项目为主，今年以来则向修车、看牙医等更多生活领域拓展。

7月8日，游客在深圳盐田沙头角的“小港夜”夜市娱乐休闲。新华社发

在福田口岸附近的一家口腔医院，周末预约已经全部排满，香港客人人均消费超过3000港元。8月11日发布的《2023中国精致餐饮行业洞察·深港区域版》显示，今年上半年，线上浏览深圳黑珍珠餐厅的香港用户数同比激增636%。

内地游客到香港过去更多侧重于购物、饮食等传统领域，现在选择深度游的游客越来越多。

比如，香港故宫文化博物馆、香港书展等与香港历史文化元素相结合的场所和活动，吸引了不少内地游客。“深圳市民到香港消费的热度高居不下。香港书展有将近一百万人次入场，不少是深圳的朋友。”香港贸易发展局深圳代表曾沂靖说。

消费的火热，离不开政府的积极促推。今年上半年，粤港澳各级政府多次发布促消费政策、惠民补贴，并联合打造消费季活动、“一程多站”跨境旅游计划等，在推动本地消费提质升级的同时，也互相为对方“引流”。

8月10日晚，为期三个月的“2023深圳购物季”开幕，聚焦电子消费、文体消费、深港消费、夜间经济、电商直播、汽车消费等12大消费热点，线上线下举办超680场活动，为消费者打造丰富多彩的消费嘉年华。

在开幕式现场，香港贸易发展局发布了“香港美食博览会活动”，欢迎深圳市民前往香港，一站吃遍亚洲及欧美的美食佳肴。“粤港澳大湾区是连在一起的，相信我们联手努力，会把消费市场的蛋糕做得更大更强。”曾沂靖说。（记者王丰）

(责编：曹淼、李源)

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