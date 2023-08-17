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杭州：税惠添力“夜经济” 点亮消费新“夜”态

2023年08月17日08:28 | 来源：新华网
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原标题：税惠添力“夜经济” 点亮消费新“夜”态

　　夜幕降临，烟火升腾，催生夜间消费的新场景、新业态在杭州轮番上演。持续优化税务服务，为民营经济发展减负担、添动能，杭州市上城区税务局聚焦杭州“夜经济”发展，围绕夜经济业态持续提质增效税费服务，税惠红利精准落地，为点亮“夜经济”注入“税动力”。

　　作为杭州核心区，上城凭借火热的“夜经济”快速释放消费能量。据统计，今年上半年该区夜间消费达581.2亿元，占全天消费的55.7%，同比增长20.5%。日益繁荣的夜间经济已成为撬动消费、提振经济、提升生活体验度的“金钥匙”。

　　夜间经济旺，税惠更贴心。为守护城市“烟火气”，杭州市上城区税务局响应夜市商户的政策辅导需求，将“政策夜班车”开进市场商圈，以问需求、解难题、送政策等方式详细了解夜市商户的经营情况，对各项税费优惠政策现场答疑解惑。

　　“晚餐、夜宵客人多，店里的龙虾啤酒套餐特别火爆，暑假到现在总客流量同比增长近50%，营业额也翻了几番。”据杭州悟淼餐饮管理有限公司介绍，在杭州市上城区税务局的“政策夜班车”服务下，企业快速享受税惠红利，今年已累计享受增值税减免等税费优惠约6.95万元。

　　夜间文化演艺活动让“夜经济”更有文化味。7月28日晚，在杭州大剧院的舞台上奏响了一场青春国潮音乐会。这个夏天，杭州大剧院将开设百场露天演出，无疑成为市民纳凉的打卡点之一。

　　聚焦服务文旅企业发展，杭州市上城区税务局通过大数据分析精准定位文旅企业涉税需求，为他们开启线上服务“直通车”，从政策宣传到红利推送全程跟踪辅导，确保税费优惠落稳落准，以税赋能文旅产业“加速跑”。

　　杭州市上城区税务局将持续以服务民营经济发展为导向，不断提升服务质效、深耕优化税收营商环境，以税惠动能助力“夜经济”发展。（陈敏、薛霏）

(责编：曹淼、李源)
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