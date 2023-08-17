原标题：年内千余场消费促进活动陆续亮相

约上亲朋好友聚餐，“打卡”新开业的购物中心，享受热闹的演唱会，开启一场说走就走的旅行……今年以来，天津消费市场持续升温，让人们感受美好生活的同时，也为经济发展带来源源不断的动力。从上半年情况来看，全市社会消费品零售总额同比增长8.1%，增速较一季度加快1.6个百分点。居民人均服务性消费支出增长12.9%，比一季度加快6.6个百分点。

发挥资源禀赋优势，眼下，天津正不断推出商旅文体多元融合的消费场景，打造标志性活动，为消费“马车”持续注入动能。

“现场氛围很好！从商场出来，正好看到有演出，听得很过瘾。”日前，市民耿女士来到SM天津滨海城市广场，在音乐节中度过了一个愉快的夜晚。

在这个近万平方米的潮流夜市，人们不仅能现场感受音乐的魅力，还可以逛市集、购好物、品美食、体验游乐项目。SM天津滨海城市广场商场经理孔维亮告诉记者，“乐扑矩阵生活节”启动以来很受市民欢迎，尤其是“城市麦田音乐节”期间，每次演出都会吸引约3000名观众前来“打卡”。与此同时，商场“内外联动”，在内场举办了运动赛事、乐高达人竞速赛、儿童读书日等活动，将消费与休闲串联，为市民打造体验感丰富的购物场所。

今年以来，各类消费新场景和特色活动层出不穷，天津梅江环宇城、和平印象城等大型商业体开张纳客，第三届海河国际消费季的启动也让市场活力持续释放。数据显示，我市限额以上购物中心、百货店和便利店，今年前6个月零售额同比分别增长27.8%、17%和13.9%，新能源汽车、智能手机等升级类商品销售表现突出。

欣赏展品、聆听讲解、趣味互动……上个月，有着160年历史的利顺德推出“夜游博物馆”活动，沉浸式的体验为游客带来多样乐趣。好吃、好看又好玩，天津这座古今荟萃、临山傍水的城市，成为人们出游的热门之选。

白天，美丽的自然风光和中西合璧的建筑让人流连忘返，夜幕降临，灯火中的津城活力升腾，展现出另一种魅力。

“今年明显感到外地游客越来越多了。”天津耳朵眼饮食集团董事长朱宝钧说，“我们推出了40多道新菜品，都是以津菜为基础，顾客比较认可。各个门店基本都达到了新冠疫情发生前的经营水平，有些还有所超越。”

随着人们出行意愿的大幅回升，今年，文旅消费热度大增，多场重磅会展活动为天津增添了人气。我市旅游饭店住宿和餐饮业上半年营业额同比增长54.2%，星级酒店营业额增长78.2%。特别是“五一”期间，115家重点监测的旅游吸引物共接待游客超1100万人次，实现旅游收入57.58亿元，同比分别增长1.2倍和1倍。

前不久，文旅市场又有好消息传来：东方国际邮轮公司所属“梦想”号靠泊天津国际邮轮母港，这是3年来天津口岸迎来的首艘国际邮轮。承载着众多期待，目前，国际邮轮试点复航正在全力推进中。

聚焦河、海、洋楼、港、山等特色资源，建成高知名度和美誉度的国际消费向往地、全球消费资源聚集地、全国知名旅游目的地。今年6月，《天津市加快建设国际消费中心城市行动方案（2023—2027年）》正式出炉，提出24项重点任务，未来5年，天津将多点发力，继续丰富消费供给，提升消费能级。

乘势而上，再掀热潮。记者从市商务局了解到，年内，杉杉奥特莱斯、西青大悦汇等一批新的商业综合体将陆续亮相，为市民提供更多购物休闲选择。同时，我市将进一步巩固大宗消费、培育新型消费、提质服务消费、做强品牌消费、倡导绿色消费、拓展文旅消费，带动全市各区和重点商贸企业开展1000余场各种形式的消费促进活动。

“今年，我们还会结合国庆、中秋等重要节点，推出奥莱时尚购物节、金秋购物节、汽车消费嘉年华、津品好物消费月、天津电商消费季等有品质、有特色的活动，实现‘天天有优惠，周周有活动，月月有亮点’。通过培育更多新的增长点，进一步延续消费市场的良好发展势头。”市商务局相关负责人表示。（记者 马晓冬）

(责编：曹淼、李源)

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