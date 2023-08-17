“这条路的主体路面我们刚刚铺设完成，下步计划将两边路肩整修一下，再种些花草！”见到河北省乐亭县交通运输局、县文旅局驻东走马浮村第一书记兼工作队队长裴有利时，他正带着队员查看村内新修的道路。

提起这位“第一书记”，村民们都不陌生，仿佛早已是村里的一份子。驻村伊始，裴有利就与其他队员一道迅速进入角色，每天早出晚归、入户走访，尽快摸清村情民意。针对村内基础设施薄弱、村民出行不便的现状，裴有利多次与村“两委”班子沟通，并及时向局领导汇报，争取到派出单位支持，制定修缮1550米主路的帮扶计划且很快予以实施。

“基层工作没有捷径可走，重在带着感情和责任去做！”裴有利道出了全体驻村工作队员的心声。据了解，继2021年向乡村振兴任务重的12个村庄选派第一批驻村工作队后，乐亭又于今年6月份向其他14个重点村庄增派力量，14支工作队、42名队员手握“接力棒”，“出征”奔赴乡村振兴一线，用心、用力、用情开始新一轮驻村工作。

“我们优先安排优秀干部以及有农村工作经验或涉农专业技术特长的人员。”乐亭县委组织部党员电化（远程）教育中心主任孙振臣介绍，该县始终坚持“好中选优、优中选强、因村选派、人岗相适”的原则，由组织部逐一审核把关，认真分析研判，确定驻村人选，将政治过硬、本领过硬、作风过硬的队伍选派到基层一线最前沿，让驻村干部在实践磨砺中强筋骨、长才干、办实事。

带着全村党员干部参观烈士陵园接受党性教育，带领村“两委”班子成员赴迁安学习借鉴农业产业发展好经验好做法，大力开展党员联系到户、政策落实到户、产业对接到户等“七个到户”专项行动……这些日子，唐山市公安局驻向阳坨村工作队忙的不亦乐乎。“驻村怎么驻？说到底就是全身心的‘沉’下去，脚踏实地、一步一个脚印，想群众之所想、急群众之所急！”经历了上岗前的专业培训，第一书记兼工作队队长杨永剑对驻村有了更为深刻的理解。

“我们第一时间召开了新一轮乡村振兴驻村帮扶培训会议，帮助大家理清思路、明晰方向，进一步提升其抓支部、带支书、促发展的能力。”孙振臣说，为确保驻村干部下得去、蹲得住、干得好，该县在能力培养、日常管理、保障激励等方面狠下功夫，以“培训菜单式、工作清单式、服务保姆式、考核跟进式”为重要抓手，全面激发驻村干部干事创业热情，真正形成比学赶超的浓厚氛围。

脚下沾有多少泥土，心中就沉淀多少真情。乐亭县卫生健康局、县住建局驻毛庄村工作队为村里“幸福院”购置药品、医疗设备、橱窗等，设置“健康幸福角”，进一步完善“幸福院”功能；唐山市妇幼保健院驻前郑庄村工作队，为全村党员干部作党的二十大精神宣讲，并协助开展幼儿教育，免费为全村孩子查体、购置服装；唐山银行驻圈里村工作队，为村内“爱心食堂”积极筹集善款，时刻关注老年人生活……如今，在乐亭乡村振兴的“主战场”，14支驻村工作队各尽其长、各显其能，努力将件件关乎民生的实事落到实处。（常晓宁）

(责编：董童、高雷)

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