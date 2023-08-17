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市场监管总局：加强互联网领域知识产权执法

陈海波
2023年08月17日09:08 | 来源：光明日报
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原标题：市场监管总局：加强互联网领域知识产权执法

　　市场监管总局日前印发《关于新时代加强知识产权执法的意见》(以下简称《意见》)。《意见》针对当前侵权假冒行为的新特点，明确了今后一段时期知识产权执法的主要目标、重点任务和保障措施，提出要加强互联网领域知识产权执法等。到2025年，基本建成行政执法、行业自律、企业维权、社会监督协调运作的知识产权执法体系。

　　《意见》提出，加强知识产权执法的法治保障，建立完善执法机制，依法平等保护各类经营主体的知识产权，为创新驱动发展战略实施提供有力支撑。以关系人民群众生命健康、财产安全的产品为重点，严厉查处商标侵权、假冒专利等违法行为。加强互联网领域知识产权执法，加大外商投资领域和老字号品牌的知识产权保护力度。加强对举报投诉较多的商品交易市场以及农村和城乡接合部市场的执法。严厉查处恶意申请注册商标和违法开展商标专利代理等行为。

　　《意见》强化执法支撑保障措施。一是推进严格规范公正文明执法，深入开展行风建设，提升执法的统一性和规范化水平。二是健全完善执法机制，支持有条件的地方开展试点，完善线上线下结合、上下联动、区域协作的全链条执法。三是强化执法技术支撑，结合开展“数字＋执法”能力提升行动，加强和规范执法数据报送、情报实时归集、线索科学分析、数据有效利用。四是充分利用社会资源，加强与行业协会、社会组织、中介机构的沟通联系，健全知识产权权利人联系名录。五是加强执法能力建设，实施知识产权执法人才建设发展计划。

(责编：申佳平、吕骞)
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