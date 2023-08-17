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河北等16个受灾地区保险机构已赔付25.4亿元

吴雨、李延霞
2023年08月17日09:10 | 来源：新华网
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原标题：河北等16个受灾地区保险机构已赔付25.4亿元

　　图为国家金融监督管理总局。新华社记者李鑫 摄

　　记者16日从国家金融监督管理总局获悉，截至8月15日，河北等16个受灾地区保险报案26.6万件，估损金额97.6亿元，赔付及预赔付共计14.5万件、25.4亿元。

　　据介绍，在受灾地区保险机构收到的保险报案中，北京、天津、河北、吉林、黑龙江、福建6个受灾严重地区保险报案24.5万件，估损金额90.5亿元，赔付及预赔付共计13.3万件、24亿元。

　　在灾后恢复重建方面，金融监管总局组织银行机构及时制定支持政策，加大信贷投放。初步统计，截至8月15日，6个灾情严重地区已发放防汛救灾、灾后重建等相关贷款138.9亿元。推动银行机构综合采取贷款展期续贷、降低融资成本等方式，助力受灾企业脱困。

　　此外，在金融服务保障方面。汛情发生以来，6个受灾严重地区共有4452家银行保险机构网点受灾停业。截至8月15日，97.4%的网点已恢复营业，对短期不能营业的，综合采取就近合署办公、搭建“帐篷银行”、流动服务车等方式，做好临时展业安排。

(责编：申佳平、陈键)
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