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中国产业结构呈数字化升级态势 高度数字化产业比重增至22.4%

胡梦雪、苟洪景
2023年08月17日09:11 | 来源：新华社
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原标题：中国产业结构呈数字化升级态势 高度数字化产业比重增至22.4%

　　2023中国数字经济创新发展大会8月16日在广东汕头开幕。会上发布的多项数字经济报告显示，中国整体产业结构呈数字化升级态势，数字经济凭借其高度发展驱动性，成为支撑经济发展的重要动力。

　　中国信息通信研究院发布的《中国数字经济产业发展研究报告（2023年）》显示，数字化程度较高的产业对中国经济的拉动作用不断增强。2012年-2022年，以金融、科学研究等生产性服务业为主导的高度数字化产业比重由16.8%提升至22.4%，拉动作用相对提升10.9%。

　　中国信息通信研究院副院长王志勤介绍，对数字化投入与产出进行聚类分析，十年间，高度、中高、中度数字化产业占中国GDP比重持续攀升，中低、低度数字化产业占比持续下降，中国整体产业结构呈数字化升级态势。此外，从企业发展看，2022年中国数字经济独角兽企业数量增长和估值增长全球领先，占比达38.0%、47.1%。

　　8月16日，广东汕头，中国信息通信研究院副院长王志勤发布《中国数字经济产业发展研究报告（2023年）》。（主办方供图）

　　根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2023数字经济十大趋势》，当前数字经济要素、产业、应用等领域新赛道布局加快，在拉动投资、消费、贸易、就业等领域回归常态化增长的同时，推动经济从修复性增长向内生式增长的快速转变。

　　工业和信息化部电子第五研究所在会上发布了《中国数字经济发展指数报告（2023）》。

　　2023中国数字经济创新发展大会由工业和信息化部、广东省人民政府主办，汕头市人民政府、广东省工业和信息化厅等共同承办。大会以数字产业化、产业数字化、数字化治理为主线开展主论坛及16场主题论坛，并同期举办数字经济创新发展主题展、中国数字技术创新应用大赛，支撑数字技术创新突破和应用拓展。

(责编：申佳平、陈键)
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