邹多为

原标题：新华全媒+丨海关总署推出23条综合保税区改革举措

记者16日在海关总署例行记者通报会上获悉，为进一步促进综合保税区高质量发展，海关总署日前围绕政策供给、功能拓展、手续简化、流程优化、制度健全5个方面推出23条改革举措。

具体来看，上述改革举措主要包括调整优化检验检疫作业模式、简化生产用设备解除监管手续、实施卡口分类分级管理、优化境外退运货物监管、支持保税维修提质升级以及调整重点商品管理措施等。

在优化流程监管方面，相关改革举措有优化进出综保区货物核放逻辑，支持多类型货物集拼入出区；优化“一票多车”货物进出区流程，允许特定类型货物整报分送、单车进出区；优化境外退运货物监管，降低现场调查和书面调查比例等。

在功能业态拓展方面，相关改革举措包括推动保税维修目录动态调整，将更多高技术含量、高附加值、符合环保要求的低风险产品纳入保税维修产品目录；支持综保区开展航空飞行模拟器、大型医疗设备的保税培训业务，满足国内市场需求，做大保税培训规模；以及允许免税店货物经综保区从境外进口，便利企业灵活调整经营策略，拓宽销售渠道，促进免税保税衔接发展等。

据不完全统计，海关特殊监管区域从业人员已超过240万人，每平方公里从业人员数近9000人。海关总署还在此次改革中提出支持在综保区内统一规划，按需设立食堂、充电桩、停车场等必要的生产性配套服务设施，为区内从业人员提供工作便利。

海关总署自贸区和特殊区域发展司司长陈振冲在会上表示，下一步，海关总署将按照成熟一项推进一项的原则，组织开展公告拟定、系统调整、宣讲解读等配套实施工作，推动各项改革举措又好又快落地见效。

以综合保税区为主体的海关特殊监管区域作为对外开放的重要平台，在扩大对外贸易、吸引外商投资和促进产业转型升级等方面发挥着重要作用。截至目前，全国共有各类特殊区域171个，其中综保区161个，分布在全国31个省（区、市）。

(责编：申佳平、陈键)

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