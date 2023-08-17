中国人民银行增加支农支小再贷款额度350亿元
2023年08月17日09:12 | 来源：新华网
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原标题：中国人民银行增加支农支小再贷款额度350亿元
记者16日从中国人民银行获悉，中国人民银行决定增加河北、北京、黑龙江、吉林、福建、重庆6省（市）支农支小再贷款额度350亿元，支持这些受灾严重地区抗灾救灾及灾后重建金融服务工作。
据介绍，近期受台风影响，我国多地出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失。为此，中国人民银行决定增加河北、北京、黑龙江、吉林、福建、重庆6省（市）支农支小再贷款额度350亿元，加强对受灾地区的经营主体特别是小微企业、个体工商户，以及农业、养殖企业和农户的信贷支持。
(责编：申佳平、陈键)
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