原标题：“智水利民，向海而兴”第六届绽放杯5G应用征集大赛5G+水利海洋专题赛启动

8月10日，第六届“绽放杯”5G应用征集大赛5G+水利海洋专题赛（以下简称“专题赛”）启动会在福建泉州成功举行。专题赛以“智水利民，向海而兴”为主题，旨在加快推进水利海洋领域信息基础设施建设，推动行业数字化、绿色化、智能化升级，催生一批水利海洋产业新业态、新模式与新装备，推动海洋经济与数字经济的深度融合与协同发展。

福建省通信管理局党组成员、一级巡视员何强在致辞中表示，截至今年6月，全省累计建成5G基站9.4万个，实现所有乡镇和85%以上行政村5G覆盖，推动重点港口、码头5G深度覆盖，并在全国率先实现了全省海岸沿线30公里5G连续覆盖。为切实发挥专题赛平台载体作用，以赛促用、以赛促进，提出三点意见：一是聚焦产业需求，提升5G服务能力。二是深化应用探索，加速5G应用落地。三是突出协同合作，共筑5G良好生态。

泉州市人民政府副市长汪志红在致辞中表示，希望以本次大赛为契机，搭建行业发展平台，加快跨领域跨行业应用，汇聚运营商、设备制造、互联网企业等各方力量，整合产学研用多种资源，构建融合发展生态；强化技术平台支撑，加快与大院大所为代表的5G创新中心、实验室、检测机构等技术平台建设，推进5G应用创新；做好场景应用推广，通过本次大赛挖掘一批高技术水准可落地的应用示范项目，催生更多新产品、新业态、新模式。

中国信息通信研究院副总工程师何伟在致辞中表示，“绽放杯”5G应用征集大赛是推动5G赋能千行百业的重要抓手。水利建设和海洋发展事关国计民生和经济社会大局，也是应用数字技术创新非常活跃的重要领域。为务实推动5G与水利和海洋领域的深度融合，打造一批能够切实推动提质、增效、降本的创新应用，何伟提出三点倡议，一是加强水利、海洋与5G协同发展的顶层设计；二是加快水利、海洋与5G应用实践和规模推广；三是加快水利、海洋与5G融合应用生态构建。

中移物联网有限公司副总经理刘春阳表示，公司在智慧水利方向打造核心技术能力，支撑亿级设备的接入和管理；在海洋方向依托5G等新一代信息化技术，构建智慧化能力，探索5G智慧海洋应用，积极服务和深度融入福建海洋经济发展大局。未来，将以数字经济赋能千行百业，以5G融合驱动万物互联，实现5G融百业，数智惠万家。

会上，福建省通信管理局、福建省水利厅、福建海事局、泉州市人民政府、福建省发改委、福建省海洋与渔业局、中国信息通信研究院、福建移动、中移物联网有限公司、泉州市洛江区人民政府的相关领导共同启动第六届“绽放杯”5G应用征集大赛5G+水利海洋专题赛。

中国信息通信研究院无线电研究中心主任闫丽介绍本次专题赛组织机构、赛事赛程、奖项设置、大赛特色等情况。本届专题赛以5G在水利海洋领域项目为主，旨在探索5G在水利及海洋等相关领域的创新应用，提升行业数字化能力，推动行业与数字经济深度融合。本次专题赛采取自由报名、公开遴选的方式，面向全社会征集5G+水利海洋应用项目。专题赛包括初赛、复赛、决赛三个阶段，评选产生一、二、三等奖和优秀奖。

(责编：申佳平、吕骞)

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