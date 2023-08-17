商务部：前7月我国对外投资持续增长
2023年08月17日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者孙红丽）商务部今天公布的数据显示，2023年1-7月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%（折合719.3亿美元，同比增长10.6%）。
商务部新闻发言人束珏婷在商务部17日举行的例行新闻发布会上介绍，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%（折合136.9亿美元，同比增长15.3%），占同期总额的19%。
另外，2023年1-7月，对外承包工程完成营业额5637.6亿元人民币，同比增长6.3%；新签合同额7463.6亿元人民币，同比增长0.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。
(责编：孙红丽、吕骞)
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