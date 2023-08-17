甘肃、内蒙古多地出现旱情 全力以赴抗旱情保供水护民生
人民网北京8月17日电 （欧阳易佳）据水利部消息，甘肃、内蒙古大部降水量偏少。6月份以来，甘肃省河西大部、中部及南部局地发生旱情并持续发展，人畜饮水和农业灌溉受到严重影响。进入春播以来，内蒙古大部降水量偏少，气温偏高，各地均出现不同程度的农牧业旱情，并持续扩大。
其中，甘肃阶段性旱情两度起伏，局地暴洪时段集中，“旱涝并存、旱重于涝”特点较为明显。1月1日至8月13日，酒泉、嘉峪关、张掖、金昌、武威、兰州、白银、临夏、定西中南部、陇南南部、天水东部和南部等地降水偏少约1至9成，其中酒泉、嘉峪关、金昌、白银大部降水偏少约4至9成，尤其是酒泉市、敦煌市，降水偏少9成以上。6月份以来，甘肃省河西大部、中部及南部局地发生旱情并持续发展，人畜饮水和农业灌溉受到严重影响。
进入汛期后，虽有数次大面积降水过程，缓解了内蒙古东部偏北地区农牧业旱情，但由于中部、西部有效降水较少，牧区草场和农业依旧受旱，特别是牧区干旱持续，给农牧民生产生活造成一定影响。截至8月上旬，全区农作物受旱面积1160万亩，待播耕地缺水缺墒面积23.6万亩，农业受旱地区以轻旱为主。牧区草场受旱面积3亿亩，因旱饮水困难大牲畜21.5万头，全区因旱影响农村牧区供水人口47876人。
面对旱情，甘肃、内蒙古水利部门积极行动，采取有力措施抗旱保供水、保生产。
7月31日，甘肃省水利厅启动了省级干旱防御Ⅳ级应急响应，实行“旱情周调度、人饮周报告、水情旬分析”制度，指导督促受旱地区加强对水源的统一调度管理，优化调整供水方案，合理高效配置水资源，动员群众利用水窖、水罐等提前储蓄水，积极倡导节约用水。组织甘肃省景泰川电力提灌工程、引大入秦、引洮供水工程等大型引调水工程满负荷运行，最大限度增加供水，及时启动备用水源、开动机井、架设临时管线、设置临时供水点、组织拉送水等应急供水措施，在优先保障人畜饮水情况下，尽可能保障灌区作物适时适量灌溉。目前甘肃省城乡饮水基本得到保障，最大限度减轻了旱情影响和灾害损失。
针对较为复杂的旱情，内蒙古自治区水利厅提前部署，及早行动，及时启动抗旱Ⅳ级应急响应，努力保障农牧民生活用水和农牧业生产用水安全。春播期以来，自治区水利厅加密旱情监测预警预报，滚动跟踪雨水情、墒情、旱情变化，及时通报旱情发展趋势，及时准确掌握供水紧张和饮水困难情况，指导当地农牧业生产。截至目前，动态监测发现的涉及26344人的因旱造成饮水临时困难问题已采取拉水送水、新开辟水源等方式解决。
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