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高铁临时停车紧急救治孕妇旅客

2023年08月17日17:36 | 来源：人民网
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人民网北京8月17日电 （记者乔雪峰）繁忙的暑期运输逐步接近尾声，8月15日11点10分，由中国铁路北京局北京客运段担当的从北京站开往吉林站的G913次列车上，旅客袁先生焦急的找到列车长刘珊，称爱人怀孕突发下体血流不止现象，希望列车给予帮助。

列车长刘珊得知后立即通过广播寻找医生并指派乘务员马晓车厢进行寻找，然后她急步走到孕妇座位了解情况。

经询问孕妇为初孕17周，此前在妇产科检查胎儿一切正常，上车前也未有过剧烈运动，下体出血为突然发生。在了解情况的过程中孕妇出现了紧张和害怕的神情，刘珊一边安慰孕妇一边与家属商量救治方案。在征得家属及本人同意后，列车当即决定申请临时停车救治旅客。

11时21分，经联络，司机告知可以在辽宁朝阳站临时停车联系救护车救治孕妇，刘珊一边收集旅客信息一边安慰旅客。11时41分列车到达辽宁朝阳站，随着车门开启列车与站方办理交接事宜，将孕妇安全交于车站。

据了解，该孕妇在辽宁朝阳经简单诊治后现已返回北京进一步治疗，目前身体状况平稳。

(责编：郝帅、吕骞)
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