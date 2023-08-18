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兴业银行：28条举措全力支持民营经济发展壮大

2023年08月18日08:45 | 来源：人民网
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近日，兴业银行印发《兴业银行支持民营经济发展壮大行动方案》（以下简称“行动方案”），制定28条举措，以更大力度、更实举措，为民营企业高质量发展贡献“兴业力量”。

据兴业银行相关负责人介绍，《行动方案》围绕强化组织领导、优化内部考核评价、落实尽职免责机制、提高不良容忍度、强化激励引导机制、提升审查审批效率、严格落实公平授信、助力民企减费增利、优化特色网点布局、继续做好传统信贷支持、加大债券融资支持、支持上市民营企业融资、推动民营企业绿色转型和数字化转型、探索数字人民币服务民营企业业务模式、积极开展损失分担业务等方面推出28条举措，持续完善“敢贷、愿贷、能贷”长效机制，全面支持民营经济发展壮大。

今年以来，兴业银行认真开展“走万企 提信心 优服务”“一链一策一批”中小微企业融资促进行动等活动，主动走访对接企业，明确目标要求，分类制定服务方案，强化进度跟踪，确保对接清单内企业走访覆盖率达到100%，组织开展产业链中小微企业名单对接，立足产业链的业务特点，“一链一策”为民营中小微企业提供多元金融支持，提升融资便利度和可行性。截至2023年6月末，该行民营企业贷款余额近1.2万亿元。近三年民营企业贷款余额增长近4000亿元，增长比例超过50%。2019年至2022年，连续四年被评为福建省“服务民营企业和中小微企业突出贡献银行”。

“下阶段，兴业银行将以《行动方案》为抓手，持续提升金融服务民营企业的精准性、有效性，促进民营经济做大做优，携手广大民营企业为推进中国式现代化新征程作出更大贡献。”该负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)
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