8月16日，以“合·聚·创 共IN智能时代”为主题的“2023英特尔（中国）学术大会”在南京开幕，邀请专家学者共话科技界前沿趋势，展示科研成果和技术解决方案。本次大会延续了英特尔“为智能而聚能”，推动中国产业界、学术界融合创新的不懈努力。

英特尔公司高级副总裁王锐发表视频致辞。（受访者供图）

英特尔公司高级副总裁王锐在视频致辞中表示：“从注重前沿探索的‘最初一公里’，到聚焦商业落地的‘最后一公里’，学术界、产业界在创新链条中密不可分。对英特尔来说，我们将更好地发挥在半导体技术、软硬件产品、可持续计算、开放生态等方面的优势，与大家一起为智能而加速。”

在主题演讲环节，英特尔研究院副总裁、英特尔中国研究院院长宋继强围绕“多维技术创新推进算力千倍提升”这一主题，介绍了英特尔如何通过制程、封装等半导体底层技术的持续创新，以及对神经拟态计算、集成光电和量子计算等未来计算领域的探索，推进高能效比下的指数级算力增长。同时，宋继强还分享了英特尔在助力高质量数字人才培养方面的长期实践。

清华大学教授魏少军在“AI时代的计算架构：专用还是通用？”的主题报告中，介绍了在数字化新事物、新业态、新模式推动应用场景向多元化发展，算力规模不断扩大，算力需求持续攀升的背景下，如何更加高效地配置、共享、调度并释放更多算力。

华东师范大学副校长周傲英，华南理工大学副校长徐向民，英特尔大数据技术全球CTO戴金权，英特尔公司副总裁、英特尔中国软件生态事业部总经理李映，英特尔首席编译器性能架构师田新民等与会嘉宾也分别就AI大模型、大数据、开源软件等行业热点话题进行了分享。

此外， “英特尔学术英才计划”颁奖典礼在当天同期举办，共有6位来自国内高校和科研院所的青年才俊获得了英特尔提供的技术指导和奖金资助。接下来还将通过组织技术研讨会、学术沙龙、能力提升论坛等方式，搭建更大规模的产业界、学术界交流平台。大会上推出的“英特尔创新飞轮计划”，将探索挖掘学术界种子项目，促进其产业化落地，推动产业界、学术界合作的进一步升级。

英特尔方面表示，将继续致力于搭建更广泛的平台、促进更多交流合作，从前沿探索到商业落地，形成更强合力，推动更多满足本土需求的创新。

(责编：董童、高雷)

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