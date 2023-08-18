孙敏、熊轩昂

原标题：第七届南博会集中签约338个项目 协议投资额4040亿元

8月17日，第七届中国—南亚博览会暨第27届中国昆明进出口商品交易会经贸合作项目签约仪式在云南省昆明市举行。此次活动共有338个投资项目进行集中签约，协议投资额达4040亿元。

据介绍，此次集中签约的项目中，10亿元以上的重大项目有116个，其中50亿元以上的项目有15个，100亿元以上的项目有4个。

此外，云南省投资促进局还在南博会官网上发布了161个重点招商项目，涵盖高原特色现代农业、绿色能源、先进制造业、文旅康养、现代物流、生物医药、数字经济等重点产业，计划总投资超5000亿元。

(责编：申佳平、陈键)

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