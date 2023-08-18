2023服贸会金融专题参展机构国际化率近五成
2023年08月18日09:14 | 来源：新华网
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原标题：2023服贸会金融专题参展机构国际化率近五成
记者17日从2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题媒体通气会获悉，2023服贸会金融专题将于9月2日至6日在北京首钢园举办，吸引219家国内外金融机构和企业参展，参展机构国际化率达47%。展会将集中展示我国金融服务实体经济、促进跨境贸易等领域创新成果，向国际传递中国金融开放、包容发展的声音，搭建开放合作“金融桥”。
作为服贸会九大专题之一，今年金融专题展以“服务实体守初心 创新变革向未来”为主题，由北京市地方金融监督管理局牵头筹办，分为展览展示、论坛交流、配套活动、成果发布四部分，设置八大展示主题，展览面积超1.4万平方米。
北京市地方金融监督管理局局长李文红介绍，本届展会的参展机构数量、规模和影响力较上届显著提升，目前共有219家国内外金融机构和企业参展，包括世界500强及行业龙头企业68家。
本次展会上，国家开发银行、进出口银行、农发行等国内大型金融机构将再次集体亮相；外资机构方面，汇丰银行、大和证券等知名外资金融机构将分享海外金融行业的最新产品，国际金融联合展区40余家外资机构集中展示，探索更多合作机会。
据介绍，除展览活动外，本届金融服务专题还将组织两个论坛：2023中国国际金融年度论坛、2023全球PE论坛。
(责编：申佳平、陈键)
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