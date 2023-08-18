人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2023服贸会金融专题参展机构国际化率近五成

陈旭
2023年08月18日09:14 | 来源：新华网
小字号

原标题：2023服贸会金融专题参展机构国际化率近五成

　　记者17日从2023年中国国际服务贸易交易会金融服务专题媒体通气会获悉，2023服贸会金融专题将于9月2日至6日在北京首钢园举办，吸引219家国内外金融机构和企业参展，参展机构国际化率达47%。展会将集中展示我国金融服务实体经济、促进跨境贸易等领域创新成果，向国际传递中国金融开放、包容发展的声音，搭建开放合作“金融桥”。

　　作为服贸会九大专题之一，今年金融专题展以“服务实体守初心 创新变革向未来”为主题，由北京市地方金融监督管理局牵头筹办，分为展览展示、论坛交流、配套活动、成果发布四部分，设置八大展示主题，展览面积超1.4万平方米。

　　北京市地方金融监督管理局局长李文红介绍，本届展会的参展机构数量、规模和影响力较上届显著提升，目前共有219家国内外金融机构和企业参展，包括世界500强及行业龙头企业68家。

　　本次展会上，国家开发银行、进出口银行、农发行等国内大型金融机构将再次集体亮相；外资机构方面，汇丰银行、大和证券等知名外资金融机构将分享海外金融行业的最新产品，国际金融联合展区40余家外资机构集中展示，探索更多合作机会。

　　据介绍，除展览活动外，本届金融服务专题还将组织两个论坛：2023中国国际金融年度论坛、2023全球PE论坛。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：个人投资更趋理性稳健 对金融素养的需求在增加
　　人民网北京8月17日电 （记者杜燕飞）“灵活多变的年轻人，正成为投资市场新的参与者。”“大家逐渐认可金融素养改变‘投运’。…
人民银行：适应市场供求关系新形势 促进房地产市场平稳健康发展
　　人民网北京8月17日电 （黄盛） 中国人民银行17日发布了第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告在谈到下一阶段主要货币政策思路时表示，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定；坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险；切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部