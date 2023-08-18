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央行报告：结构性工具持续支持重点领域和薄弱环节

吴雨
2023年08月18日09:15 | 来源：新华网
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原标题：央行报告：结构性工具持续支持重点领域和薄弱环节

　　中国人民银行17日发布的报告显示，截至6月末，我国结构性货币政策工具余额6.9万亿元，总量维持在合理水平。结构性工具优先用于最需银行资金支持的领域，持续支持重点领域和薄弱环节。

　　图为中国人民银行总行大楼。（新华社发）

　　中国人民银行当日发布的2023年第二季度中国货币政策执行报告显示，近年来，中国人民银行围绕支持国民经济重点领域和薄弱环节，不断调整和完善结构性货币政策工具体系。截至6月末，我国结构性货币政策工具余额6.9万亿元，约占央行总资产的16%，与欧元区、英国和日本等相似金融体系基本处于同一水平。

　　今年以来，结构性货币政策工具优先用于最需银行资金支持的领域，持续支持普惠金融、绿色低碳、科技创新等领域，促进经济高质量发展。

　　报告显示，6月末，全国支农再贷款余额为5658亿元，支小再贷款余额为14231亿元；普惠小微贷款支持工具累计提供激励资金498亿元，支持地方法人金融机构累计增加普惠小微贷款2.7万亿元；碳减排支持工具、支持煤炭清洁高效利用专项再贷款余额分别比年初增加1433亿元、1648亿元。

　　另外，支持房地产市场平稳运行是今年结构性货币政策工具的发力点之一。报告显示，6月末保交楼贷款支持计划余额为5亿元，保交楼贷款支持计划延续实施至2024年5月末；房地产“金融十六条”有关政策适用期限也已延期，房企纾困专项再贷款和租赁住房贷款支持计划稳步推进。

　　今年，科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款、交通物流专项再贷款等工具面临到期。对此，报告指出，这些工具退出后，存量资金可展期，使用期限可达3至5年，最大限度实现“缓退坡”。

　　中国人民银行表示，下一步，结构性工具将进一步聚焦重点、合理适度、有进有退，根据经济金融形势需要调整优化，持续引导金融机构加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，必要时创设新的工具，更好服务经济高质量发展。

(责编：申佳平、陈键)
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