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对外投资怎么样？服务贸易有何亮点？商务部回应经贸热点

潘洁、谢希瑶
2023年08月18日09:15 | 来源：新华网
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原标题：对外投资怎么样？服务贸易有哪些亮点？应对美对华投资限制行政令有何举措？……商务部回应近期经贸热点

　　今年以来，我国对外投资合作情况怎么样？服务贸易发展有哪些新亮点？针对美方发布的对华投资限制行政令，中方将考虑采取哪些措施应对？商务部17日举行的例行新闻发布会回应近期经贸热点。

　　前七个月我国对外非金融类直接投资同比增长18.1%

　　商务部新闻发言人束珏婷在发布会上介绍，今年1至7月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币，同比增长18.1%（折合719.3亿美元，同比增长10.6%）。

　　今年1至7月，我国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币，同比增长23.2%（折合136.9亿美元，同比增长15.3%），占同期总额的19%。

　　今年1至7月，我国对外承包工程完成营业额5637.6亿元人民币，同比增长6.3%；新签合同额7463.6亿元人民币，同比增长0.6%。我国企业在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额3120亿元人民币，新签合同额3672.3亿元人民币，分别占同期总额的55.3%和49.2%。

　　服务贸易“朋友圈”日益扩大

　　束珏婷介绍，近年来，我国服务贸易国际合作不断深化，与我国有服务贸易往来的国家和地区达到200多个，与15个国家签署了服务贸易合作备忘录，服务贸易“朋友圈”日益扩大。

　　“今年以来，商务部积极推动与共建‘一带一路’国家、金砖国家、上合组织等加强服务贸易对话交流，推动与相关国家建立合作机制，深化与重点国家合作，服务贸易国际合作的网络日趋完善；积极发挥进博会、服贸会等重点展会平台作用，为我国与世界各国加强服务贸易合作提供国际公共产品和有效载体。”她说。

　　据介绍，今年上半年，我国服务贸易总体保持平稳增长，服务进出口总额31358.4亿元人民币，同比增长8.5%。其中，知识密集型服务贸易占比达43.5%，较上年提升1.5个百分点，旅行服务进出口增长65.4%，是增长最快的服务贸易领域。

　　正在对美对华投资限制行政令影响进行全面评估

　　针对美国政府当地时间9日发布对华投资限制行政令，限制美国对中国部分高科技行业进行投资，束珏婷说，美方此举损人害己，中方已对此表达严正关切。

　　“中国商务部近日与企业座谈，了解行政令对企业的实际影响。在此基础上，我们正在对行政令的影响进行全面评估，并将根据评估结果采取必要的应对措施。”她说。

　　在回应美方某些人所谓“中国为了帮助中国企业取代美国企业，强制或通过并购来获取美国的技术、数据和知识产权”的论调时，束珏婷说，该说法与事实完全不符。中美经贸合作的本质是互利共赢。中方欢迎包括美国企业在内的各国企业在华发展、取得成功，努力为各类企业营造市场化、法治化、国际化的营商环境。

　　她说，企业间通过并购获取技术和知识产权，是正常的商业合作行为。中方明确反对强制技术转让，更不存在通过强制获取技术帮助中国企业取代美国企业。强制技术转让不符合中国的外商投资法，也不符合经济规律。

　　“中方高度关注美方强制要求企业向美方出售资产、转让技术，这是典型的强制技术转让。美方应公平公正对待中国企业，为他们在美国开展贸易投资合作提供平等待遇。”束珏婷说。

(责编：申佳平、陈键)
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