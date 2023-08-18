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采访札记：中流击水，护航经济稳健前行

韩洁、申铖、吴雨、王雨萧
2023年08月18日09:16 | 来源：新华网
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原标题：新华社年中经济调研行丨采访札记：中流击水，护航经济稳健前行

　　政策无形，润物有声。

　　经济发展离不开政策护航，宏观政策更是稳定经济的重要手段。今年上半年我国经济整体维持了恢复向好态势，下半年宏观政策空间还有多大？如何更精准有效发力？

　　带着这些问题，近期新华社记者来到重庆、湖北、广东等地，深入多家企业，观察宏观政策如何“落袋”微观主体，又如何进一步产生“化学效应”。

　　成型、退火、切割、抛光……走进位于重庆市九龙坡区的隆满玻璃制品有限公司生产车间，只见一条条生产线正有序运转，忙碌劲儿扑面而来。

　　在办公楼内，公司负责人王智给记者算了一笔“减税”账：过去三年，已享受各类税费减免合计超28万元；今年上半年又享受到了近6万元的税费减免。

　　“作为一家小微企业，这几年我们经历了订单不稳、疫情冲击等多重考验。减税降费政策有效改善公司现金流，为我们减了不小的负担。”王智说。

　　一个“减”字，道出企业对轻装上阵、健康发展的期盼。

　　“有效缓解了资金压力”“疫情期间帮助我们渡过难关”“税费减了，活力加了”……调研中，记者所到之处，大企业或小企业从不同角度肯定了减税降费政策的效果。

　　“为了让税费红利精准直达经营主体，我们对享受优惠政策的办理流程和材料精简‘瘦身’，并通过电子税务局、税企互动平台点对点推送政策信息，努力实现‘送政策上门’。” 重庆市税务局政策法规处处长宋彬说。

　　减税降费，利当下而惠长远，正是积极财政政策加力提效的关键处。

　　9279亿元——这是今年上半年全国新增减税降费及退税缓费规模，中小微企业对此感受最为明显。

　　近年来，在一系列减税降费政策的作用下，税收收入占我国GDP比重从2018年的17%左右已下降至2022年的13.8%，剔除大规模留抵退税一次性因素影响，税负水平约15%。

　　以财政收入之“减”，换企业活力之“加”。

　　采访中，地方财政人士告诉记者，减税降费政策，一方面有力支持企业减负纾困，另一方面也会造成财政收入增幅放缓。

　　除了减税，增支，是积极财政政策发力的另一着力点。

　　今年以来，面对总需求不足的突出矛盾，财政支出安排处处体现“加力”：赤字率按3%安排，比2022年提高0.2个百分点；新增地方政府专项债务限额3.8万亿元，比上年增加1500亿元；进一步增加中央对地方的转移支付。

　　一边是收支矛盾紧张，一边是支出需求增大，能否有效将有限资金用在刀刃上，是摆在地方政府面前的一道考题。

　　在湖北省襄阳市南漳县调研时，记者了解到一笔专项债资金正“落地生花”，在着力扩投资的同时，也有效惠及民生。

　　新增病床300张，更加宽敞舒适的病房，更加电子化的住院信息管理……在南漳县人民医院，记者看到一座淡黄色的九层楼高现代化建筑，阳光下“外科楼”三个字格外醒目。

　　副院长袁启明介绍，这座去年6月落成投入使用的大楼改善了医院的诊疗环境。项目建设总投资8000余万元中，有3000万元是来自地方政府专项债券的资金。

　　“在财力增长十分有限的情况下，地方政府专项债券资金尤为宝贵。我们在选项目上下功夫，优先选择重大基础设施和重点民生保障项目，同时尽快形成实物工作量。”湖北省南漳县财政局局长郭集东说。

　　强化“保重点”，这是记者在多地调研中的深刻感受。

　　辽宁今年已安排地方政府专项债券资金49亿元，着力支持沈白高铁、京哈高速等重大基础设施项目；广东安排专项债券资金3.18亿元支持广东供销公共型农产品冷链物流骨干网建设，助力补齐县域基础设施短板；四川专项债券资金着力支持公立医院改建、扩建及能力提升……

　　面对较为复杂的财政收支形势，多地财政部门主动作为，进一步压缩非刚性、非急需支出，进一步优化支出结构，确保每一笔资金用在刀刃上、紧要处。

　　货币政策是宏观调控的又一重要手段。

　　近年来，在全球主要经济体大多采取宽松货币政策的背景下，我国货币政策始终保持稳健，既有力支持实体经济，又不搞“大水漫灌”，引导形成市场合理预期。

　　一路调研，记者和各类型企业家交流，听他们研判行业前景、谈论如何申请政府奖励，发现他们对宏观政策每一个新动向都很关注，能获得充足而成本较低的资金支持是他们的普遍期盼。

　　从湖北一路南下到广东，记者来到位于佛山市的广东星联精密机械有限公司。

　　走进这家花园般的“绿色工厂”，记者很难把它同传统模具工厂联系在一起。

　　样品展示间里满满两面墙的各品牌塑料瓶，展现着这个吹瓶模具领域“隐形冠军”的科研实力：申请发明专利92项，拥有实用新型专利229项、外观专利71项，起草国家标准12项……

　　“企业的很多科研项目都获得了信贷资金支持，这对我们发展至关重要。今年企业又有了新的研究课题，需要投入更多资金。”公司总经理姜晓平告诉记者。

　　为此，与该企业一直合作的中国银行佛山分行提供了充足的中长期贷款。截至6月末，企业在中行的人民币贷款余额超2000万元。

　　“我们还利用去年央行创设的科技创新再贷款工具，进一步为企业降低融资成本。目前已为300多家像星联精密这样的科创企业发放贷款超30亿元。”中国银行佛山分行行长翁作林说。

　　经济是“肌体”，金融是“血脉”。

　　信贷总量增长的稳定性和可持续性不断增强，支持企业和金融机构“共生共荣”。这在金融数据上体现较为明显：今年前7个月人民币贷款增加16.08万亿元，同比多增1.67万亿元。

　　一路行走，记者愈发感受到，近年来，无论是财政政策，还是货币政策，均着眼于从根上为经营主体的发展“浇水施肥”，是我国宏观政策配置的着力点。

　　实体经济是一国经济的立身之本。宏观政策传递出的导向，对于稳预期至关重要。

　　调研中，记者也了解到企业更多的期盼：“我们仍然有订单不足、成本过高等问题”“未来的预期不明，暂时没有太多的投资需求和融资需求”……

　　7月下旬召开的中共中央政治局会议释放出明确信号：“要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备。”

　　坚持不搞“大水漫灌”，坚持实行精准调控，不透支未来……近年来，我国宏观调控在精准发力的同时，仍留有空间，政策“工具箱”依然充足。

　　近期，国家发展改革委、中国人民银行、财政部、税务总局等部门接连表态，谋划精准政策发力方向。

　　调研中，记者深切感受到，疫情冲击下，从管理部门到经营主体都经历了风雨，也见到了彩虹，深化了对做好经济工作的规律性认识，也更有信心和底气正视困难、应对挑战。

　　“当前经济运行犹如中流击水，要奋楫笃行、加油发力，更加精准有力实施宏观调控，将各项政策落实落细，以有效推动经济持续回升向好，扎实推进经济高质量发展。”国务院发展研究中心宏观经济研究部第二研究室主任李承健说。

(责编：申佳平、陈键)
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