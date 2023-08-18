金观平

原标题：共享经济贵在提质增效

价格上涨、服务打折、体验下降……一段时间以来，共享经济在规模不断扩大的同时，用户消费痛点日益显现，引发了不少争议。作为新的经济形态，共享经济不能故步自封，应强化精细化运营理念，重视消费体验、推动模式创新，平衡好用户增量和发展质量的关系。

共享经济强调共享共用、集约发展、高效利用，能够解决资源错配、供需失衡等问题，通过消除信息障碍、重构信任关系，促进了要素资源的高效流动。数据显示，去年我国共享经济市场交易规模约38320亿元，同比增长约3.9%，对经济社会发展的拉动作用不容小觑。

当前，共享经济市场格局正加快重塑。经历前期跑马圈地、低价竞争后，有些企业经营模式单一、业务增长乏力；有些产品价格持续上涨、客户不断流失；甚至有些产品随意扣费、推出虚假广告、滥用个人信息……整体看，共享经济的发展已来到十字路口，需要在运营模式、场景拓展、营销手段等方面创新，挖掘新增长点。

共享产品价格乱象困扰诸多消费者。表面看，部分共享经济形态产品陷入发展困境，只能依靠不断涨价缓解企业生存压力。共享产品适度涨价可以接受，但服务和消费体验也必须跟上。平台和运营企业应向社会公开计费规则和标准。要约束平台不得利用自身规则、数据算法、技术手段等收取不合理费用，进一步提升市场预期和消费信心。

共享经济，既是资源的共享，也是责任的共担。企业通过增加投放量来吸引用户，实际上也是在争夺有限的公共空间，给社会增加了公共管理和运营维护成本，相关企业理应分担相应成本、履行相应责任。作为共享经济的参与主体，平台企业责任不可缺位，要进一步强化参与者合规意识。同时，要提升监管效能，构建与数字平台特征相适应的政策法规体系，营造良好的制度环境。

作为资源利用方式的巨大创新，共享单车、共享汽车、共享民宿等产品逐渐深入人心，给人们的日常生活增加了更多便利选择。共享经济依托互联网发展壮大，而互联网具有强大的渗透性和创新性，能够塑造出更多价值链条和产业格局，提升劳动力、技术、资本、管理等要素的配置效率，为经济发展持续注入新活力。从这个角度看，共享经济不能停止创新脚步，而应在提升消费体验、满足多元需求方面持续发力，探索更多个性化、多样化产品，以高质量供给激发更多需求。

共享经济积极拥抱创新才能赢得未来。青年群体日益成为消费主力军，作为互联网原住民，他们具有网络化、个性化、创新性的消费诉求，对于创新多元的数字经济有更高接受度，共享经济应重视新用户的挖掘与拓展。5G、人工智能、区块链、元宇宙等技术的创新应用，也将为优化服务供给、改善消费体验等提供重要支撑。下一步，共享经济应抓住产业数字化新机遇，在经济社会发展中发挥更大作用。

(责编：申佳平、陈键)

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