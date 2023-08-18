原标题：铁路部门整改规范多功能候车座椅经营服务

近期，铁路部门对泰安站多功能候车座椅(按摩座椅)经营服务问题进行了通报批评，并要求各地火车站举一反三，认真查摆整改问题，确保多功能候车座椅状态良好、经营规范，最大限度为旅客候车提供普惠性和差异化优质服务。

铁路部门要求，一是合理布设，便利旅客出行。对设置多功能候车座椅的车站，必须确保候车区域旅客候车座椅总数不减少，多功能候车座椅数量不得超过全部候车座椅的20%，并在各候车区分散均衡设置，不得影响旅客候车、通行。二是加强检查维护，改善旅客体验。定期开展用电安全检查、卫生保洁和消杀灭等工作，确保多功能候车座椅作用状态良好。在多功能候车座椅区域醒目位置规范设置“免费就座、扫码按摩”标识，并公布服务监督电话。三是全面排查整改，依法合规经营。8月底前，组织开展全面排查整顿，对多功能候车座椅数量、规格、布局、状态、卫生不符合要求的，限期整改到位。对客流量大且候车面积不足的车站，进一步压减多功能候车座椅比例和数量。

铁路部门表示，感谢社会各界对铁路工作的支持和监督，将持续改善服务质量，不断提升旅客出行体验。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经