人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

一年花掉3200亿元，医药企业的这些钱去了哪？

2023年08月18日09:19 | 来源：中国新闻网
小字号

原标题：一年花掉3200亿元，医药企业的这些钱去了哪？

　　“去年年报显示公司销售模式以学术推广为主，销售费用高达2.67亿。请问其中学术推广会用多少亿？”“如此高的销售费用占比会不会成为反腐重点对象？”

　　随着医药反腐持续推进，医药企业的高额销售费用受到广泛关注，也成为了高悬在企业头上的“达摩克里斯之剑”。那么，医药企业的销售费用中究竟有什么“猫腻”？最终去了哪？

　　一年花掉3200亿元

　　近40家上市医药企业销售费用占总营收比超50%

　　中新财经根据公开数据梳理，A股市场中医疗保健类企业共有502家，剔除今年上市的5家，其余497家医疗企业2022年花掉的销售费用为3248.91亿元，平均每家公司花费约6.54亿元，远高于整A股的平均销售费用率。

　　在这些A股上市医药企业中，近40家2022年的销售费用占营收比重的50%以上。其中亚虹医药、迈威生物、盟科药业销售费用率超过100%。

　　而在40家待审核的IPO企业中，津同仁、百神药业、科瑞德、赛克赛斯、锦江电子、卓谊生物、欣捷高新7家公司2022年销售费用占营收比例在40%以上。

　　上海医药2022年财报显示，报告期内其销售费用为142.79亿元。

　　从销售费用总金额来看，超过30亿的公司达到26家。其中，上海医药、复星医药、步长制药、恒瑞医药、华东医药的销售费用位居前列，分别为142.79亿元、91.71亿元、74.84亿元、73.48亿元、63.35亿元。

　　多家医药企业财报显示，在这些数十亿甚至上百亿的销售费用中，占比最高的是“市场推广费及维护费”、“市场、学术推广费及咨询费”等类似项目。

　　2022年11月，市场监管总局曾指出，随着对商业贿赂案件查处力度不断加大，一些医药企业采取更为隐蔽、复杂的手段，为其贿赂行为披上“合法外衣”。而赞助科研经费、学术会议费，就是不法利益输送的手段之一。

　　一年1300余场会议

　　多家医药企业因销售费用遭问询

　　在医药反腐风暴下，广誉远、沃森生物、ST天圣、一品红等多家医药企业近日被投资者询问高额销售费用事宜。

　　实际上，此前就有多家企业因高额销售费用收到监管函。

　　2022年，老牌中药企业广誉远收到上交所年报监管函，要求其说明在销售人员人数未有较大变化的情况下，销售费用与营业收入变动方向不一致的原因及合理性等。

　　广誉远2021年年报显示，其销售费用达7.82亿元，创历史新高。相较2021年半年报时新增5.46亿元，且在全年营业收入同比下滑23%的情况下同比增加35.29%。全年销售费用率为91.57%，同比增加38.92个百分点，远高于中药行业平均水平，而公司销售人员人数同比未有较大变化。销售费用的主要构成为市场推广费、广告费和职工薪酬。

　　2023年5月，四环生物收到深交所年报问询函，因其报告期内广告宣传推广费金额为1.16亿元，在销售费用中占比达到92.54%，被要求说明广告宣传推广费的明细情况，以及公司是否存在为他方垫付资金、承担费用等变相利益输送情况。

　　益佰制药回复上交所年报监管函。

　　2023年6月，益佰制药收到上交所年报监管函，被要求补充披露销售费用前五大支付对象；学术推广、营销平台建设等市场费用主要核算内容明细情况；销售费用支付对象中是否涉及公司经销商、关联方或其他利益相关方等相关信息。

　　益佰制药年报显示，公司2022年销售费用 11.96 亿元，销售费用率为43.72%，处于中药行业较高水平。销售费用的主要构成为学术推广、营销平台建设等市场费用，发生金额8.33亿元，占比为69.65%。

　　益佰制药在回复中披露，公司2022年通过线上、线下、线上与线下相结合的方式，共开展学术会、科室会、内训会等推广会议1300余场、线下累计参会人数12万余人。其中，学术会(专家、医生等参与的学术交流会议)700 余场，科室会(医药代表与医生交流、介绍公司产品相关信息)600余场；内训会(销售人员内部培训)80场。

　　值得一提的是，贵州省贵阳市中级人民法院此前公布的判决书显示，原益佰制药实控人窦啟玲曾向原贵州省食药监局医疗器械处副处长、药品注册处处长罗某行贿100多万元。

　　争议漩涡中的学术会议：

　　学术回归本质 也不应过度妖魔化

　　部分医疗学术会议成为企业不法利益输送的外衣，也让学术会议本身陷入争议。近期，部分学术会议宣布暂停或延期举办，也引发了社会关注。

　　部分医药领域学术会议的举办方发布相关学术会议延期的公告。

　　此前，有专家向媒体表示，学术会议是除医疗机构和医药企业之外的另一大调查重点，且由于“红线”和“越界”的行为判定标准还不明确，相关学术会议的组织者和拟参与者都不能保证没有任何风险，自然就想着不要在这段时间“抛头露面”了。赞助会议的企业或基金会也会开始退缩，所以就出现了延期现象。

　　15日，国家卫健委发布全国医药领域腐败问题集中整治工作有关问答。其中提及，注意到了媒体反映一些学术会议在医药领域反腐的形势下宣布暂停、延期，同时也了解到一些学术会议正常进行、未受影响。

　　答问指出，医药行业的学术会议是学术交流、经验分享、促进医药技术进步和创新发展的重要平台，按照国家有关规定，规范开展的学术会议和正常医学活动是要大力支持、积极鼓励的。需要整治的是那些无中生有、编造虚假学术会议的名头，进行违法违规利益输送，或者违规将学术会议赞助费私分的不法行为。

　　在力度空前的医药反腐背景下，外界期盼医疗学术会议正本清源，回归学术的本质与初心；医药企业摆脱销售费用的沉重负担，回归创新能力和产品力的良性竞争。

(责编：申佳平、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：个人投资更趋理性稳健 对金融素养的需求在增加
　　人民网北京8月17日电 （记者杜燕飞）“灵活多变的年轻人，正成为投资市场新的参与者。”“大家逐渐认可金融素养改变‘投运’。…
人民银行：适应市场供求关系新形势 促进房地产市场平稳健康发展
　　人民网北京8月17日电 （黄盛） 中国人民银行17日发布了第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”）。报告在谈到下一阶段主要货币政策思路时表示，将适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发展；发挥好金融在促消费、稳投资、扩内需中的积极作用，保持物价水平基本稳定；坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，综合施策、稳定预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决防范汇率超调风险；切实防范化解重点领域金融风险，统筹协调金融支持地方债务风险化解工作，稳步推动中小金融机构改革化险，守住不发生系统性金融风险的底线。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部