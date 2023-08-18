矫阳

原标题：太行系列燃气轮机签订多个意向合同

17日，2023（中国）亚欧商品贸易博览会（以下简称2023商博会）正式开幕。参与展出的中国航发燃气轮机有限公司（以下简称中国航发燃机）研制的“太行110、太行25、太行7”等国产燃气轮机备受欢迎，并已签订多个意向合同。

据中国航发燃机副总经理杨军介绍，中国航发燃机已与中戎北京燃气轮机有限公司、新疆颐天热电有限公司签订意向合同，与中国石油技术开发有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、南京航空航天大学无锡研究院签订合作协议，并成功举行中国航发燃机新疆研究院揭牌仪式。

近年来，在国家的大力支持下，新疆能源发展速度不断加快，发展质量不断提高，煤炭清洁开发利用水平不断提高，油气产供储销体系稳步推进，新能源资源开发利用持续加快，一大批重点项目陆续投产。“十四五”期间，将在“三基地一通道”的基础上，进一步发挥新疆能源的重要作用。

作为一种高效、灵活的能源转换设备，燃气轮机的工作原理是利用燃气燃烧产生的高温高压气体推动涡轮旋转，进而驱动发电机或其他设备工作，具有快速启动、高效燃烧、绿色环保等特点。

中国航发燃机作为能源装备自主保障的“国家队”，近年来已将发展目光投向西部地区，并已向新疆维吾尔自治区市场推出“太行110、太行25、太行7”等国产燃气轮机产品。

新疆生物质资源丰富，将生物质气化技术与燃气蒸汽联合循环相结合，利用生物质气化后的可燃组分，净化后送给太行7、太行25燃气轮机进行联合循环发电，具有发电及运行成本低廉、自动化水平高等特点，能够解决新疆地区庞大的棉杆等生物质应用需求。

杨军表示，此次参与2023商博会，是中国航发燃机积极投身西部发展建设的重要节点，未来也将充分利用新疆的区位优势，借船出海，把国产燃机产品和服务推向海外。

(责编：申佳平、陈键)

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