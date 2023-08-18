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全国首个能源数据要素OID登记子节点正式运营

郑莉
2023年08月18日09:21 | 来源：科技日报
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原标题：全国首个能源数据要素OID登记子节点正式运营

　　记者日前从贵州电网有限责任公司获悉，贵州电网有限责任公司获得贵阳大数据交易所授权，正式开展全国首个能源数据要素OID（对象标识符）登记子节点运营管理，将能源数据要素在数据商、数据资源、数据资产、数据中介、数据交易、数据信托等领域实行登记服务。

　　据悉，通过对能源数据要素进行统一的标识和命名，不仅可有效提高数据要素的可识别性和可管理性，为数据要素的组织和应用提供更好的基础和支持，还可高效助力各分省能源数据中心建设及应用。

　　OID是经ISO、IEC和ITU等国际三大权威标准机构推广的全球标识体系，为网络世界中的各类应用对象和通信设备提供独特的身份标识。为全面落实中共中央、国务院印发的《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，研究数据产权登记新方式，2023年初，贵阳大数据交易所获得国家OID注册中心正式授权，成为全国首个数据要素登记OID行业节点。

　　据了解，能源数据要素OID登记子节点一方面将为能源数据要素的确权提供可靠依据，通过对能源数据要素的来源、提供者、权利人等关键信息的记录，确保数据权属明确、来源可追溯，为后续数据利用和交易提供有效保障；另一方面，将大力促进能源数据的流通和合理利用，通过及时记录能源数据的使用期限、使用次数、使用限制等重要信息，实现对能源数据要素流通交易全生命周期的管理。

(责编：申佳平、陈键)
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