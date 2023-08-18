原标题：科技支撑精准高效处置险情

图为北部战区陆军某旅党员突击队在扶余市弓棚子镇拉林河杨家崴子段封堵决口（8月14日摄）。新华社发（王驰摄）

受台风影响，黑龙江、吉林多地连日出现强降雨，雅鲁河告急、蚂蚁河告急、拉林河告急，尚志市求援、五常市求援、舒兰市求援……灾情就是命令，北部战区陆军闻令而动，用一次次“逆行”筑起一道道钢铁长城。

“水下机器人下潜！”8月13日夜间，拉林河弓棚子镇段防护堤封堵决口到了关键阶段，某旅紧急出动水下机器人。依据机器人实时传输的画面，该旅任务官兵果断调整封堵方案，摸索出钢板桩定位法、两侧进占法新招数。与此同时，因为沙袋需求量过大，该旅将电动传送带拉上堤坝，省时又省力。

这是该战区陆军任务部队借助科技手段、精准高效处置险情的一个缩影。

“只有把科学思维贯穿全程、落到实处，才能最大限度保护人民群众生命财产。”北部战区陆军任务部队相关负责人介绍，该战区陆军党委坚持根据汛情科学用兵、灵活用兵，做到急用最近力量、首用专业力量、善用新质力量；提倡任务部队苦干加巧干，打好抗洪抢险救灾这场硬仗。

8月3日，五常市磨盘山水库漫堤，洪水席卷下游村镇。某工化旅奉命出征，400余名官兵驾驶挖掘机、装载机，携带冲锋舟、汽艇奋战4昼夜，疏导公路35公里、搜救转移被困群众3000余人。

8月7日，牡丹江市大海林林业局、东京城林业局断电、断网、断路，多人失联。

8月8日上午，某旅一架大型无人侦察机奉命飞往事发地域查看水情、失联人员状况。与此同时，某特战旅120名官兵携带11架无人机紧急驰援，开展搜救工作。

8月10日，正在宁安市高丽房沟执行人员搜救任务的某特战旅发现4名被困群众。滔滔洪水中，官兵采取空中侦察、陆上搜索、水面转移的立体救援方式，成功将4名群众转移至安全地域。在处置雅鲁河防洪堤坝管涌险情时，某合成旅官兵摸索出“分层加膜筑堤法”预防管涌，使该处堤坝再未出现管涌险情。

从加固堤坝到封堵管涌，从搜索救援到应急抢修，该战区陆军任务部队大量借助科技手段、探索科学模式，在提高效率的同时又避免了“劳民伤财”，大大提振了军心士气。

该战区陆军还指导所属驻黑龙江、吉林两省部队，开展直升机搜排引导、无人机侦察搜救、工程围堵作业、水上脱困救援等针对性强化训练，并推广任务部队摸索的“构设钢木混合坝封堵决口”“水陆空一体化侦察搜救”等10多个管用招数，确保召之即来、来之能战、战之必胜。

截至8月16日，北部战区陆军先后出动6570人执行抗洪抢险救灾任务，搜救转移群众3800余人、救治530人、疏通道路41.5公里、抢筑堤坝10.3公里、封堵管涌39处、防疫洗消184.5万平方米，以实际行动在抗洪抢险“战场”上交出合格答卷。

(责编：申佳平、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经