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国际首套300兆瓦先进 压缩空气储能系统膨胀机下线

陆成宽
2023年08月18日09:21 | 来源：科技日报
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原标题：国际首套300兆瓦先进　　压缩空气储能系统膨胀机下线

　　17日，记者从中国科学院工程热物理研究所获悉，我国在压缩空气储能系统研发方面取得重大突破，由该所和中储国能公司联合研发的国际首套300兆瓦先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。

　　储能技术是实现“双碳”目标的关键支撑技术。“压缩空气储能具有规模大、成本低、效率高、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。”中国科学院工程热物理所研究员徐玉杰说，膨胀机是压缩空气储能系统的核心部件，其性能对整个系统的性能具有决定性影响。

　　经过多年的不懈努力，研发团队先后攻克了全三维设计、复杂轴系结构、动态调节与控制等关键技术难题，研制出完全自主知识产权的国际首台300兆瓦先进压缩空气储能系统多级高负荷膨胀机。

　　2023年8月初，研发团队完成了300兆瓦压缩空气膨胀机的集成测试，各项测试结果均达到或超过设计指标，具有集成度高、效率高、启停快、寿命长、易维护等优点。徐玉杰介绍，相比100兆瓦先进压缩空气储能系统，300兆瓦先进压缩空气储能系统的规模将提高3倍，单位成本会降低20%—30%，效率提高3%—5%。

　　“该300兆瓦压缩空气膨胀机的成功研制，是我国压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国先进压缩空气储能技术迈向新的台阶，标志着国际首套300兆瓦先进压缩空气储能国家示范项目取得重大进展。”徐玉杰说道。

(责编：申佳平、陈键)
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