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一带一路 大道同行

广州港：无缝对接，跨越山海和世界“牵手”

人民网 曾帆 王雅蝶
2023年08月18日10:26 | 来源：人民网
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原标题：广州港：无缝对接，跨越山海和世界“牵手”

红白相间的巨型吊桥林立，无数的拖车吊机穿梭，位于珠江出海口的广州港，是我国华南地区最大的综合性主枢纽港和集装箱干线港口。临岸远眺，蓝海与货箱交织相映，仿佛在述说着千年商都“不打烊”的往来贸易故事。

这个有着两千多年历史的港口，见证并参与着古代海上丝绸之路的繁荣，在我国对外贸易发展进程中发挥的作用也愈发凸显。2013年，共建“一带一路”倡议提出。10年间，无数万吨船舶从广州港扬帆起航，驶向“一带一路”沿线国家，为“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”注入源源不断的动能。

广州港南沙港区巨型吊机林立。人民网记者 马天翼摄

广州港南沙港区巨型吊机林立。人民网记者 马天翼摄

广州港南沙港区，世界最繁忙的港口之一。联通内外的功能，让南沙在构建“双循环”发展新格局方面，优势无可替代。

从最初运有丝绸、茶叶、瓷器的小船，到如今运载新能源汽车、水果、咖啡豆的大型集装箱船舶，南沙港区逐渐成为买全球、卖全球的“带货达人”，目前已有超600家企业在此备案开展跨境电商。“跨境电商商品可以24小时通关，消费者下单后，最快当天就能收到商品。”广州港物流有限公司副总经理刘合顺在接受人民网记者采访时说。

港航界有一句老话：“港口大不大，看吞吐量；港口强不强，看集装箱。”作为年货物吞吐量全球第五、年集装箱吞吐量全球第六的超级大港，广州港一直在“谋新思变”。

2021年12月31日，南沙港铁路建成通车，成为首条进入粤港澳大湾区南沙自贸片区境内的客货双线铁路；2023年5月30日，南沙港铁路开出首趟中欧班列，实现了“陆上丝路”和“海上丝路”的无缝连接……不断畅通的内外运输通道，刷新着中欧贸易的“时空距离”。

“港口在我国经济建设以及对外贸易发展中起着重要的门户作用，港口物流更是串联起国内物流网、联接上国外航线网的重要组成部分，是经济发展的通道、经脉。”刘合顺说，“近年来，国家提出共建‘一带一路’倡议给广州港和广州港物流带来了新的发展契机。作为广州南沙唯一的大型综合枢纽港，广州港南沙港区在优惠政策等方面得到铁路运价优惠、政府扶持政策等诸多支持。”

变则通，通则兴。如果说“海陆联运”打通了南沙的“任督二脉”，“利用地缘优势实现转型升级”则用星星之火点燃黄埔老港的可期未来。

黄埔港码头一片繁忙。人民网记者 马天翼摄

黄埔港码头一片繁忙。人民网记者 马天翼摄

10年来，黄埔港积极响应共建“一带一路”倡议，主动融入“粤港澳大湾区”建设，充分发挥地缘优势，联通全国、对接港澳、链接企业。“近年来，黄埔港年货物吞吐量超过2600万吨，年集装箱吞吐量突破120万标准箱，十年增长72%。”广州港股份有限公司黄埔港务分公司党委书记、总经理黄正东说，“接下来，黄埔港将为广大合作企业提供成本更低、质量更高的装卸物流服务，依托广州港大平台联手铁路、水上‘广州港穿梭巴士’，打造更多更便捷的物流通道产品。”

百川归海处，千帆竞发。广州港正步入崭新的时代，共建“一带一路”倡议带来的实在成效在这里“落地生花”。不断为“深化交流合作、增进友好往来”贡献力量的广州港，未来可期。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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