原标题：先试先行 中国人寿开辟普惠金融服务新模式

中国人寿集团旗下国寿投资公司将普惠金融作为重要发力点，充分发挥另类投资在长期投资、价值投资、稳健投资上的核心优势，牢牢抓住服务大局、协同合作、科技赋能、价值创造四个抓手，先试先行开辟普惠金融服务新模式，一体推进主题教育与公司高质量发展。

服务民生大局，切实担负服务实体经济天职。国寿投资公司党委通过认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，研究党中央关于经济金融工作的决策部署，深刻认识到普惠金融是促进共同富裕的有效实践途径，是扩大内需、深化供给侧结构性改革的关键动能，也是实现创新发展、鼓励个体创业致富的重要引擎，进一步找准了“国之所需”与“普惠所能”的同心圆，确定了大力发展普惠金融的工作重点，成立了普惠金融业务小组，结合公司业务和产品优势，通过发展普惠金融资产证券化，更好满足个体工商户用款急、期限短、频度高的资金需求。与此同时，将贯彻普惠金融要求融入公司经营管理各环节，健全预算分解、跟踪督办和考核机制，将年内完成150亿元普惠金融产品的注册发行任务分解至各部门，并通过业务专项促进，狠抓落实。2023年上半年，公司超序时进度完成100亿元普惠金融产品的登记及27.5亿元的有效投放，惠及10万户以上小微企业主和个体工商户，充分凸显普惠金融服务的覆盖率和可得性，提高了服务实体经济质效。

坚持精准发力，协同开拓普惠金融发展新路径。国寿投资公司组织召开多场普惠金融业务研讨会、部署会，积极探索建立市场信息共享机制。总部基础设施投资事业部党支部与金融科技部党支部举办联合党建活动，重点讨论普惠金融资产证券化业务提质增效新路径。国寿资本公司、国寿金石公司等企业党支部第一时间相继落实普惠金融业务推进计划，加强上下协同，共同拓展客户。为积极探索扩大资产证券化业务边界与应用场景，与所属子公司围绕网商银行、平安普惠、字节跳动、蚂蚁花呗、度小满、美团科技等机构开展深度合作，实现对客户优质资产全覆盖。其中，公司总部与国寿金石公司合作发起的“国寿投资-拓商资产支持计划”仅26个工作日便完成了从立项到登记的全流程，提升了业务拓展效率。

坚持科技赋能，金融科技与普惠金融持续融合。国寿投资公司深入实施创新驱动发展战略，努力破解普惠金融资产证券化业务的“瓶颈”。总部金融科技部通过数据中台、知识中台、RPA中台、流程中台等科技产品，全面赋能普惠金融投资研究、客户服务、投资管理与运营、风险监控和协同办公五大业务平台建设；针对普惠金融资产证券化产品资产池高度分散、推进时效要求高、发行频率与分配频率快的特点，推进普惠业务与管理的线上化、数字化、简洁化和智能化，为投资业务的数字化转型奠定基础。总部信用评估部积极构建统一指挥、全员参与、专业高效的评级模型釆购组，在集团内先试先行完成了小而分散叠加循环购买资产的评级能力，为业务拓展提供了强力支持。总部投资运营部从战略发展角度制定普惠金融类资产证券化产品的总体运营方案，及时满足公司业务创新发展的新需求。通过推动金融科技、普惠金融深度融合，让金融科技这一“关键变量”真正成为普惠金融高质量发展的“最大增量”。

笃行价值创造，站稳人民立场办好民生实事。把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持多样化的消费需求，特别是针对民生重点群体创新消费金融产品，并通过提升产品价值，平滑全生命周期的消费需求，传递有温度的金融服务。在普惠金融业务推进过程中，通过加强产品信息交互，引导投资团队在期限、结构、条款等方面把握政策方向和市场趋势，提供更加适配外部销售的产品类型，牢牢把握银行资金不断进入的窗口期，实现了100%的外销与平均500%的超募倍数，体现了以客户需求为中心拓展市场的发展理念，从辰星、拓信、拓星到拓商项目，合计完成230亿元规模的登记。普惠金融系列产品已成为国寿投资公司的特色产品，形成具有中国人寿特色的普惠金融业务线、增长极，实现了社会效益与经济效益的有机统一。

(责编：董童、李源)

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